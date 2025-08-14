◆국세청 <부이사관 전보>△중부지방국세청 감사관 김휘영 △중부지방국세청 납세자보호담당관 남영안 △인천지방국세청 성실납세지원국장 이법진 △부산지방국세청 감사관 전지현 △강남세무서장 박인호 △국세청 김준우 △국세청 강상식 △국세청 반재훈 △국세청 오상휴 △국세청 김대일 <과장급 전보>△국세청 정책보좌관 송윤정 △국세청 인사기획과장 황동수 △국세청 혁신정책담당관 이선주 △국세청 기획재정담당관 손영준 △국세청 국세데이터담당관 김선주 △국세청 빅데이터센터장 우연희 △국세청 정보화운영담당관 지임구 △국세청 홈택스1담당관 이준목 △국세청 홈택스2담당관 이용선 △국세청 감사담당관 이철경 △국세청 감찰담당관 정동주 △국세청 심사1담당관 김동현 △국세청 국제세원담당관 이임동 △국세청 역외정보담당관 이상원 △국세청 글로벌과세기준추진반장 김태형 △국세청 법규과장 이주연 △국세청 부가가치세과장 이인섭 △국세청 법인세과장 신재봉 △국세청 부동산납세과장 오은정 △국세청 상속증여세과장 신상모 △국세청 조사기획과장 박상준 △국세청 조사1과장 구성진 △국세청 조사2과장 최지은 △국세청 국제조사과장 이상훈 △국세청 세원정보과장 윤순상 △국세청 조사분석과장 이경순 △국세청 장려세제과장 이상걸 △서울지방국세청 법인세과장 전승한 △서울지방국세청 송무1과장 박광식 △서울지방국세청 조사1국 조사1과장 최미숙 △서울지방국세청 조사1국 조사2과장 김태수 △서울지방국세청 조사2국 조사관리과장 박세건 △서울지방국세청 조사2국 조사1과장 김문희 △서울지방국세청 조사2국 조사2과장 고만수 △서울지방국세청 조사3국 조사관리과장 김광민 △서울지방국세청 조사3국 조사1과장 김동수 △서울지방국세청 조사3국 조사2과장 이관노 △서울지방국세청 조사3국 조사3과장 신민섭 △서울지방국세청 조사4국 조사1과장 최현창 △서울지방국세청 조사4국 조사3과장 김봉규 △서울지방국세청 국제조사관리과장 김성기 △서울지방국세청 국제조사2과장 정필규 △종로세무서장 권태윤 △중부세무서장 박성무 △남대문세무서장 송평근 △용산세무서장 김상원 △성북세무서장 임상진 △마포세무서장 안형태 △영등포세무서장 박재성 △양천세무서장 김수섭 △동작세무서장 김승현 △도봉세무서장 박국진 △강동세무서장 김필식 △잠실세무서장 최행용 △노원세무서장 권순재 △중부지방국세청 소득재산세과장 이기각 △중부지방국세청 법인세과장 김성범 △중부지방국세청 징세과장 노충환 △중부지방국세청 조사1국 조사1과장 전진 △중부지방국세청 조사1국 국제거래조사과장 전일수 △중부지방국세청 조사2국 조사2과장 김치태 △중부지방국세청 조사3국 조사관리과장 유상화 △중부지방국세청 조사3국 조사1과장 이성일 △동안양세무서장 박지원 △수원세무서장 김동근 △동수원세무서장 임정일 △화성세무서장 문홍승 △평택세무서장 우창용 △이천세무서장 신현석 △경기광주세무서장 채중석 △남양주세무서장 위찬필 △용인세무서장 김호현 △인천지방국세청 징세송무국장 김도균 △인천지방국세청 조사2국장 박강수 △인천세무서장 박달영 △서인천세무서장 임식용 △남동세무서장 윤재원 △파주세무서장 안수아 △대전지방국세청 조사2국장 김동근 △대전세무서장 오원화 △세종세무서장 이인희 △청주세무서장 윤현구 △동청주세무서장 임영미 △충주세무서장 김종일 △공주세무서장 허남승 △홍성세무서장 조윤석 △대구지방국세청 징세송무국장 최재현 △북대구세무서장 이동훈 △수성세무서장 최흥길 △경산세무서장 김대중 △김천세무서장 전재달 △부산지방국세청 징세과장 조성용 △부산지방국세청 조사2국 조사관리과장 김정태 △부산지방국세청 조사2국 조사2과장 신관호 △동래세무서장 김영하 △금정세무서장 권상수 △김해세무서장 김종진 △제주세무서장 김용재 △국세청 권영림 △국세청 김태훈 △국세청 박찬주 △국세청 김영상 △국세청 전애진 △국세청 김광대 △국세청 민강 <초임서장> △서울지방국세청 정보화관리팀장 김범철 △중부지방국세청 정보화관리팀장 성혜진 △홍천세무서장 고주석 △원주세무서장 이연선 △속초세무서장 최찬민 △부평세무서장 전주석 △의정부세무서장 서철호 △제천세무서장 박순주 △논산세무서장 박현수 △서산세무서장 김진숙 △광주지방국세청 성실납세지원국장 최영훈 △익산세무서장 장성기 △정읍세무서장 김해영 △목포세무서장 김종수 △여수세무서장 김훈 △경주세무서장 박권조 △안동세무서장 박재원 △부산지방국세청 소득재산세과장 임상헌 △부산지방국세청 법인세과장 장현주 △부산지방국세청 체납추적과장 진우형 △부산지방국세청 조사1국 조사2과장 이병주 △부산지방국세청 조사2국 조사3과장 이범석 △중부산세무서장 김정현 △수영세무서장 하신행 △북부산세무서장 박성기 △울산세무서장 이동현 △동울산세무서장 이동규 △거창세무서장 주종기 △진주세무서장 정성우
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
