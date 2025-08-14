본문 바로가기
위기 상황 이웃 조기 발견 지원하는 '꿈씨희망 명함' 공개

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.14 09:45

시계아이콘00분 38초 소요
대전시, 민·관 손잡고 '복지위기 조기발견'나선다

위기 상황 이웃 조기 발견 지원하는 '꿈씨희망 명함' 공개
위기 상황에 놓인 이웃을 조기에 찾아 지원하기 위한 '명함형 복지위기 알림 홍보물'(시민 별칭: 꿈씨희망 명함)이 처음 공개했다.


대전시는 14일 시청 중회의실에서 올해 초 대전 서구에서 발생한 '모자(母子) 사망사건'을 계기로 신청주의 한계를 보완하고, 복지 사각지대 재발을 막기 위한 '복지위기가구 조기발굴 민·관 협력 간담회'를 열었다.

간담회에는 시·구 복지 담당 부서를 비롯해 경찰청, 주택관리사협회, 공인중개사협회 등 민·관 협력 기관 관계자 16명이 참석해 위기가구 발굴 협력 방안과 홍보물 활용계획을 논의했다.


'꿈씨희망 명함'은 가로 9cm, 세로 5cm의 명함 크기로, 대전시 대표 캐릭터인 꿈돌이·꿈순이·꿈씨 패밀리를 디자인에 담았다.


앞면에는 '도움이 필요하신가요? 대전시가 곁에 있습니다'라는 문구와 함께 복지위기 알림서비스 QR코드를 포함했다. 시민 누구나 QR코드를 스캔하면 경제적 어려움, 건강 악화, 고립·은둔 등 위기 상황을 관할 동 행정복지센터에 손쉽게 알릴 수 있다. 접수된 내용은 센터에서 신속히 상담·연계 지원으로 이어진다.

대전시는 올해 안에 4만 장의 명함을 제작해 민·관 협력 기관, 아파트 관리사무소, 부동산 중개업소, 수도·전기 검침원 등 시민 접점에 배포할 계획이다.


유득원 대전시 행정부시장은 "복지위기 조기 발견은 행정력만으로는 한계가 있다"며 "시민 한 분 한 분이 주변의 안전망이 될 수 있도록 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
