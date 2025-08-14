본문 바로가기
SSG닷컴, 미식관에서 아이스크림 '벤슨' 판매 시작

박재현기자

입력2025.08.14 09:38

21일까지 온라인 론칭 기념 전상품 30% 할인

SSG닷컴은 프리미엄 아이스크림 브랜드 '벤슨(Benson)'을 미식관에서 판매한다고 14일 밝혔다.


벤슨은 한화갤러리아 자회사 베러스쿱크리머리가 올 5월 론칭한 브랜드다. 인공 유화제 없이 100% 국산 원유만을 사용해 깊고 진한 풍미를 구현한 점이 특징이다. 15일부터 쓱닷컴 미식관에서 온라인 단독으로 선보인다.

이번에 선보이는 벤슨의 제품은 총 8종이다. 네 가지 맛(저지밀크앤말돈솔트·뉴욕치즈케이크·버터프렌치토스트·말차) 아이스크림을 100㎖ 미니컵과 474㎖ 파인트 사이즈로 각각 출시한다. 가격은 미니컵 5900원, 파인트 15900원이다.


벤슨의 첫 온라인 론칭을 기념해 오는 21일까지 1주일간 8종 전 상품을 30% 할인 판매한다.


윤정원 SSG닷컴 상품개발팀 MD는 "고급 디저트 브랜드와 협업을 확대하고 있다"며 "쓱닷컴 미식관에서 새로운 먹거리를 발견하는 재미를 느끼길 바란다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

