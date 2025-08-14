부산사회서비스원, ‘사회서비스투자사업’ 홈페이지 전면 개편… 이용자 선택권·기관 경쟁력↑

8월 19일 설명회 개최… 가격탄력제 현황·품질인증 정보까지 한눈에

부산사회서비스원(원장 유규원)은 오는 19일 부산지역 사회서비스 제공기관을 대상으로 '부산지역사회서비스투자사업' 홈페이지 개편 사항을 안내하는 설명회를 개최한다고 14일 전했다.

이번 개편은 이용자 중심 정보 접근성 강화와 기관 간 서비스 품질 비교·선택 기능 확대가 핵심이다.

그동안 제공기관 정보가 제한적이어서 주변인 추천이나 행정기관 안내에 의존해야 했던 불편을 해소하고 보다 투명하고 객관적인 선택 환경을 조성한다는 취지다.

개편된 홈페이지에는 △GIS 기반 제공기관 위치 △제공인력 학력·자격사항 △부산시 품질인증 여부 △품질평가 등급 등 상세 정보가 담긴다. 특히 '가격탄력제' 적용 현황이 반영돼 서비스 내용과 인력 경력에 따라 본인부담금이 달라지는 구조를 쉽게 확인할 수 있다.

'가격탄력제'는 서비스 질과 인력 역량에 따라 비용을 차등 적용하는 제도로 이용자의 선택권 확대와 고품질 서비스 접근성 향상을 목표로 한다. 이와 함께 신설된 '제공기관 게시판'은 기관과의 소통을 강화하고 사회서비스 운영 정보·제공인력 교육 소식 등을 공유하는 채널로 활용된다.

유규원 원장은 "시민이 자신의 필요와 상황에 맞는 서비스를 직접 선택할 수 있는 환경이 마련됐다"며 "이용자 중심의 사회서비스 제공 체계를 지속 확대하겠다"고 말했다.

홈페이지 개편 세부 내용은 부산지역사회서비스지원단 홈페이지에서 확인할 수 있다.





