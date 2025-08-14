배경훈 장관 "AI G3 도약에 융합 인재 확보 방안 마련"

AX 시대 산업 아우르는 융합 인재 강조

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 인공지능(AI) 전환(AX) 시대 융합 인재의 중요성을 강조하며 'AI 인재 양성·확보 방안'을 마련한다고 14일 밝혔다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 지난 4일 오후 인천 송도컨벤시아에서 'APEC 디지털·인공지능(AI) 장관회의' 직후 기자들과 만나 회의 성과를 발표하고 있다. 노경조 기자 AD 원본보기 아이콘

배 장관은 이날 서울 강남구 이노베이션 아카데미에서 열린 'AX 인재 확보를 위한 전문가 간담회'에서 "AI 3대 강국으로 도약하기 위해서는 AI에 정통한 인재뿐만 아니라 산업 분야별 전문성과 문제 해결 능력을 겸비한 융합 인재가 절실하다"며 이같이 말했다.

이번 간담회에는 핵심 산업 분야에서 AX를 추진하는 현대자동차, 뷰노, HD조선이 참석했다. AI 솔루션 제공 기업으로는 NC AI와 소프트웨어 마에스트로 출신 창업기업 메이아이, 기업 맞춤형 AI 서비스를 제공하는 넥스트 스튜디오, 기업의 AI 전환 전략 수립을 지원하는 EY컨설팅 등이 참석했다.

학계에서는 의사과학자 서종모 서울대 전기정보공학부 교수, 안희갑 포항공대 AI대학원 책임 교수, 심재영 울산과학기술원 AI대학원장을 비롯해 AI융합혁신대학원의 석·박사생, 유관기관인 한국인공지능·소프트웨어산업협회와 정보통신기획평가원이 자리했다.

기업들은 각사의 AI 전환 사례와 방향성, 그 과정에서 요구됐던 융합 인재의 역량 및 애로사항을 공유하면서 현장에서 필요로 하는 인재상에 대해 제언했다. 대학 측에서는 산업 변화 흐름을 반영하기 위해 필요한 인재 양성 교육과정과 산업군과 함께 융합 인재를 확보하기 위한 제도 개선 방향 등을 제시했다.

배 장관은 "앞으로도 현장 목소리에 귀 기울여 실질적인 인재 확보· 지원 방안을 마련하고, 우리 기업의 AI 전환을 지원하겠다"고 했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



