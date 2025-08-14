본문 바로가기
카카오엔터 전 대표 김성수 징역 10년 구형

입력2025.08.14 07:01

드라마 제작사 '바람픽쳐스' 고가 인수 사건에서 검찰이 "정상적 인수가 아닌 명백한 배임"이라고 주장했다. 김성수 전 카카오엔터테인먼트(이하 카카오엔터) 대표, 이준호 전 카카오엔터 투자전략부문장은 "검찰이 콘텐츠 산업을 이해하지 못한 채 잘못된 기소를 했다"고 받아쳤다.


서울남부지법 형사15부(양환승 부장판사)는 8월 12일 김성수 전 대표, 이준호 전 부문장의 특정경제범죄 가중처벌법 위반 혐의를 심리하는 결심 공판을 열었다. 검찰은 김성수 전 대표에게 징역 10년과 추징금 12억5000만원을 구형했다. 이준호 전 부문장에겐 징역 8년을 구형했다. 재판부는 9월 30일 오전10시 선고기일을 열기로 했다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이

이날 공판은 오후 2시부터 피고인 신문, 검찰 구형, 피고인 측 변호인 최종 변론, 피고인 최후 진술 순으로 4시간가량 진행됐다. 이준호 전 부문장은 다리를 다쳐 휠체어를 타고 법정에 출석했다. 목발을 짚고 피고인석으로 이동해 재판을 받았다.


검찰은 김성수 전 대표, 이준호 전 부문장이 2019~2020년 주도한 카카오엔터의 바람픽쳐스 인수 과정 전반을 문제 삼았다. 검찰은 △카카오엔터가 바람픽쳐스에 기획·개발비 137억여 원과 대여금 200억 원을 지원한 점 △바람픽쳐스를 홍콩계 사모펀드 '앵커PE'가 400억 원에 인수한 후 같은 값으로 카카오엔터에 되판 부분 △바람픽쳐스 가치 평가 전 가격이 결정된 측면 모두 정상적 인수와 거리가 멀다고 주장했다.


특히 검찰은 이준호 전 부문장이 김성수 전 대표에게 체크카드와 신용카드를 넘기는 방식으로 12억5000만여 원을 건넨 사실을 부각했다. 두 사람이 공모해 카카오엔터에 손해를 입히며 바람픽쳐스를 인수하고 부정한 재산상 이익까지 주고받았다는 것이다.

반면 김성수 전 대표는 "지금도 바람픽쳐스를 잘 샀다고 생각한다"며 고가 인수가 성립하지 않는다고 주장했다. 작가의 힘이 절대적인 드라마 사업 현실에서 최고 작가 2명을 보유한 바람픽쳐스 몸값을 인정해 줄 수밖에 없었다는 얘기다. 김성수 전 대표는 "기획·개발비와 대여금은 바람픽쳐스에 아예 준 것이 아니라 드라마 제작이 끝난 다음 정산받을 자금"이라며 "인수 과정에서 앵커PE를 한 차례 거친 이유는 제게 경계심을 품고 있던 CJ ENM과 불필요한 오해를 빚긴 싫었기 때문"이라고 주장했다. CJ ENM은 김성수 전 대표가 2011년부터 8년간 이끈 회사다.


검찰은 김 전 대표에게 "바람픽쳐스로부터 정산받지 못하고 2021년 출자 전환하지 않았나"고 물었다. 김성수 전 대표는 "바람픽쳐스가 카카오엔터 자회사가 된 상황에서 회계팀이 상계 처리하는 것이 낫다고 판단했다"며 "정산과 바람픽쳐스 인수는 전혀 연관성이 없다"고 했다.


김성수 전 대표는 이준호 전 부문장과의 금전 거래에 대해 "25년 지기인 데다 주식 투자 등을 같이 하다 보니 안이하게 생각했다"고 말했다. 그러면서도 금전 거래와 바람픽쳐스 인수는 상관이 없다고 강조했다.


이준호 전 부문장도 김성수 전 대표와 비슷한 태도를 보였다. 그는 "카카오엔터 경영진은 물론 카카오그룹과도 바람픽쳐스 인수가를 400억 원 선에 합의한 뒤 회계사에게 가치 평가를 맡겼다"며 가격을 부풀리지 않았다는 취지로 주장했다.


바람픽쳐스는 2017년 2월 설립됐다. 자본금은 1억원이었다. 지분 80%는 이준호 전 부문장 아내인 배우 윤정희 씨, 20%는 여러 드라마를 흥행시킨 김은희 작가가 보유했다. 또 다른 스타 작가인 박혜련 작가도 2019년 바람픽쳐스에 합류했다.


이상우 법률신문 기자


※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.



