中텐센트, AI 훈풍에 2분기 매출 35조원 돌파

최서윤기자

입력2025.08.13 21:43

3분기 연속 고속 성장

스타트업 딥시크 성공 이후 중국 인공지능(AI) 산업에 대한 관심이 커진 가운데 중국 빅테크 텐센트가 AI와 게임 호조에 힘입어 2분기 매출이 전년보다 15% 늘었다. 3분기 연속 두 자릿수 성장이다.


13일(현지시간) 블룸버그 등에 따르면 홍콩 증시에 상장된 텐센트의 2분기 매출은 1845억위안(약 35조4000억원)으로 집계됐다. 시장 예상치 1785억위안(34조3000억원)을 3.3% 웃돌았다. 순이익은 556억위안(약 10조6000억원)으로 17% 증가, 전망치(523억위안)도 넘어섰다.

텐센트 로고. 로이터·연합뉴스

텐센트 로고. 로이터·연합뉴스

성장을 이끈 것은 게임과 AI다. 중국 내 게임 매출은 전년 대비 17% 증가한 404억위안(약 7조7000억원), 해외 매출은 35% 증가한 188억위안(약 3조6000억원을 기록했다. AI 기반 맞춤형 광고 확대에 힘입어 마케팅 서비스 매출도 20% 늘어난 358억위안(약 6조8000억원)이었다.


텐센트는 최근 2년간 AI 투자를 확대해왔다. 지난 2월에는 자체 거대언어모델(LLM) '훈위안'의 터보 S 버전을 출시했다. 위챗 등 자사 서비스에는 스타트업 딥시크를 포함한 외부 AI 모델도 적용하고 있다.


텐센트 측은 "매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장률(전년 동기 대비)을 기록했다. AI 활용에 투자했고 그로부터 수혜를 봤다"면서 위챗·게임 등 서비스에 AI 기능을 늘렸다고 밝혔다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
