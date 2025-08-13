본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

주북 중국대사, 평양 방직공장 방문…"中기업과 교류 확대 기대"

최서윤기자

입력2025.08.13 21:18

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

왕야쥔 북한 주재 중국대사가 평양 김정숙방직공장을 찾아 북중 기업 간 교류 확대 의지를 밝혔다.


13일 주북 중국대사관에 따르면 왕 대사는 이날 김정숙평양방직공장을 방문해 방적·염색 작업장과 직원 숙소, 식당 등을 둘러봤다.

13일 김정숙평양방직공장 방문한 왕야쥔 주북 중국대사. 주북 중국대사관 홈페이지 캡처

13일 김정숙평양방직공장 방문한 왕야쥔 주북 중국대사. 주북 중국대사관 홈페이지 캡처

AD
원본보기 아이콘

그는 "김정숙평양방직공장은 역사가 유구하고 관리에 질서가 있으며 환경이 아름답고 조건이 일류여서 생산된 직물이 조선(북한)에서 유명하다"며 "천리마 시기부터 지금까지 시대적 기수와 모범이 많이 배출돼 조선 사회주의 발전에 중요한 공헌을 했다"고 말했다.


왕 대사는 또 "공장이 천리마 시대 영웅의 바통을 잘 이어받고 '천리마 정신'을 지도로 삼아 조선 사회주의 강국 건설 사업을 위해 새로운 공을 세울 것이라 믿는다"면서 "공장이 중국 관련 기업과 교류·상호참조를 강화하고 공동 발전을 이루기를 기대한다"고 했다.


주북 중국대사관은 1948년 10월 들어선 이 공장이 약 70만㎥ 면적에서 노동자 6500여명이 일하는 곳이고 2011년 12월 김일성 주석의 부인인 김정숙의 이름을 달게 됐다고 설명했다.

김정숙평양방직공장. 주북 중국대사관 홈페이지 캡처

김정숙평양방직공장. 주북 중국대사관 홈페이지 캡처

원본보기 아이콘




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 주장한 '부자아빠' "당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기