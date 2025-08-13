본문 바로가기
세종시, 뿌리깊은 가게 '한씨떡집·조광상회·용암골' 선정

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.13 19:48

변함없는 맛·정성에 '감사의 마음' 담아 현판 전달

이승원 경제부시장(우)이 뿌리깊은가게로 선정된 소상공인에 인증서를 전달하고 있다. /사진= 소상공인과 제공



올해 신규로 선정된 세종 뿌리 깊은 가게 3곳에 인증 현판이 전달됐다.


13일 세종시에 따르면 세종 뿌리 깊은 가게는 읍면 지역에서 20년 또는 동에서 10년 이상 전통과 지역 특색을 이어온 소상공인을 골목상권의 대표가게로 육성해 지역 문화관광의 핵심 자원으로 활용하고자 추진하는 사업이다. 올해 선정된 뿌리 깊은 가게는 한씨떡집과 조광상회, 용암골 등 3곳이다.

부강면에 위치한 한 씨 떡집은 4대째 전통을 이어오고 있는 떡 전문점으로, 해썹(HACCP) 인증을 받은 제조시설에서 세종시 농산물을 활용한 건강한 먹거리를 생산하며 정직한 손맛으로 사랑받고 있다.


조치원읍 소재 조광상회는 3대에 걸쳐 전통 지게 제작 기술을 계승한 지게 장인이 운영하는 철물점으로, 모든 과정이 수작업으로 이뤄지는 지게 제작의 전 과정을 직접 보고 경험할 수 있는 공간이다.


연서면에 자리 잡은 용암골은 12가지 재료가 들어간 비법 소스로 구워내는 숯불돼지갈비 전문점으로, 탁 트인 고복저수지를 내려다보며 정갈한 한상차림을 즐길 수 있어 인기가 높다.

시는 ▲소상공인 자금 특별지원 ▲관광지도·굿즈 제작 등 다각적인 홍보 ▲현장 컨설팅 등의 행·재정적 지원을 통해 이들 뿌리 깊은 가게를 지역의 대표 문화관광 자원으로 키워나갈 계획이다.


이승원 경제부시장은 "수십 년간 변함없는 맛과 정성으로 세종시의 자랑이 되어주신 가게들에 깊은 감사의 마음을 담아 인증 현판을 전달했다"며 "세종 뿌리 깊은 가게를 지역 골목상권과 문화관광 활성화를 위한 장수 브랜드로 육성해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

