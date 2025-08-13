국민의힘 "특검이 선별한 20명과 당원명부 대조...모두 당원 아냐"

"당원명부는 목숨...끝까지 지킬 것"

"전형적인 야당 탄압·정치 보복"

국민의힘은 13일 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 특정 종교단체 가입 여부 확인을 위해 요청한 당원 20명의 정보를 조회한 결과 "우리 당 당원이 한 명도 없었다"며 "범죄 사실이 해당되지도 않는 우리 당 중앙당사 당원명부를 왜 털려 하는 것이냐"고 강하게 반발했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 "특검이 주장하는 모 종교단체 교인들 명단 중에서 가장 우리 당 당원에 해당할 것 같은 명단을 샘플링해 일부 추려달라고 했고, 20명 명단을 받아 자체적으로 당원명부와 대조했다"며 "우리 당의 당원인 분이 한 명도 없었다"고 밝혔다. 송 비대위원장은 대전에서 열린 전당대회 합동연설회 축사를 마친 직후 중앙당사로 향했다.

송 비대위원장은 "오늘 민중기 특검에서 중앙당사에 압수수색 나온 것에 대해 전혀 이해할 수 없다"며 "전형적인 야당 탄압, 정치 보복"이라고 강하게 비판했다.

그는 "대전으로 내려가는 열차 안에서 특검이 당사로 압수수색을 나왔다는 얘기를 들었다"며 "특검이 극악무도하게 야당 말살을 위한 정치 보복성 압수수색을 한다고 해도 우리 전당대회를 망칠 수 없다"고 일갈했다.

특히 특검이 당원명부 자료를 요구한 데 대해 "범죄 사실이 해당되지도 않는 우리 당 중앙당사 당원명부를 왜 털려 하는 것이냐"며 "범죄 사실에 해당되는 사안이 있어야 압수수색도 하고 조치도 할 텐데 당원 가입에 범죄 사실과 관련 대상이 도대체 뭐가 있냐"고 따져 물었다.

그러면서 "당원명부는 당의 알파요 오메가다. 우리 정당의 목숨과도 같은 부분"이라며 "의원들과 당원동지와 함께 우리 당의 당원명부를 끝까지 지키겠다"고 목소리를 높였다.

정점식 사무총장은 "일부 언론에서 기조국에 대한 압수수색이라고 보도한 곳이 있던데 그건 아니다"라며 "압수수색 영장은 당원 명부에 관한 것"이라고 설명했다.

정 사무총장은 "이런 영장이 발부될 수 있느냐에 대해 굉장히 의구심을 갖고 있다"며 "형사소송법상 압수수색 영장은 범죄와 관련성이 있어야 한다"고 강조했다.

그러면서 "압수수색 영장의 범죄사실 부분에 기재된 것은 정치자금법 위반과 알선 수재인데 특정인의 정당 가입이 과연 정치자금법과 알선수재에서 금품에 해당하느냐"며 "설사 어떤 특정 국민이 우리 당에 가입했다고 하더라도 그것이 금품이 될 수는 없는 것"이라고 덧붙였다.

특검은 이날 오전부터 국민의힘 중앙당사에 수사관을 보내 압수수색을 시도 중이다. 압수수색 영장에는 당원 명부가 대상 항목으로 적시됐다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>