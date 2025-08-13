새마을금고, '숨은 공제금 찾아주기' 캠페인

전국서 10월 31일까지

새마을금고중앙회가 오는 18일부터 10월 31일까지 전국적으로 '숨은 공제금 찾아주기 캠페인'을 실시한다.

숨은 공제금은 지급 사유가 발생해 금액이 확정됐음에도 불구하고 고객이 청구하지 않아 지급되지 않은 공제금으로, 중도·만기·휴면 공제금 등이 이에 해당한다.

중앙회에 따르면 숨은 공제금은 고객이 지급 가능 사실을 인지하지 못하거나, 공제금을 찾아가지 않으면 고금리가 계속 적용된다고 오인하는 등 다양한 사유로 발생한다.

새마을금고중앙회 관계자는 "고객의 권리를 보호하고 편의를 높이기 위해 전국 금고와 함께 이번 캠페인을 마련했다"며 "숨은 공제금을 신속하고 투명하게 안내·지급해 금융 신뢰도를 높일 것"이라고 말했다.

고객은 새마을금고 공제 홈페이지와 '새마을금고 보험' 애플리케이션의 '숨은 공제금 조회·지급 시스템'을 통해 간편하게 확인할 수 있다.

또한 가까운 새마을금고 영업점을 직접 방문하거나 공제지원센터를 통해서도 조회·청구가 가능하다.

이번 캠페인은 미청구 공제금의 조기 지급을 활성화해 고객 재산권 보장과 금융소비자 신뢰 제고에 기여할 것으로 기대된다.





