TIGER 여행레저·TIGER 화장품 ETF, 이벤트 진행

미래에셋자산운용은 중국 단체 관광객 한시적 무비자 입국 허용에 따라 수혜가 예상되는 '여행·레저', '화장품' 투자 TIGER ETF 2종을 소개하고 관련 이벤트를 한다고 13일 밝혔다.

정부는 지난 6일 '관광 활성화 미니정책TF' 회의를 열고 다음달 29일부터 내년 6월30일까지 한시적으로 중국 단체 관광객 대상 무비자 입국을 허용하기로 결정했다. 한한령(중국의 한류 제한령)으로 얼어붙었던 중국 관광 수요가 최근 회복 조짐을 보이는 데다, 이번 무비자 조치로 방한 중국인 관광객 수는 더욱 증가할 전망이다.

방한 관광 수요 확대와 함께 국내 소비 업종에 대한 기대감이 커지는 가운데 미래에셋자산운용은 '중국 단체관광객 무비자 시행 수혜 ETF' 2종을 선정했다.

첫 번째 대표 수혜 업종은 여행·레저다. 'TIGER 여행레저 ETF'는 파라다이스, 대한항공, 호텔 신라 등을 편입한 국내 유일 여행·레저 ETF다. 중국인 관광객은 면세점 쇼핑뿐 아니라 호텔, 테마파크, 카지노 등 고부가가치 레저 소비에도 적극적인 경향을 보여 TIGER 여행레저의 직접적인 수혜가 전망된다.

중국인 관광객의 원픽 K화장품도 호재다. TIGER 화장품 ETF는 K뷰티를 이끄는 한국 화장품 기업에 투자하는 ETF로 달바 글로벌, 제닉 등 신생 인디 브랜드(중소기업 독립 브랜드)도 편입했다. K화장품 산업 전반에 집중 투자할 수 있다. K팝, K드라마 등 인기 콘텐츠가 한국 여행의 동기가 되고, 한국 여행에서 화장품을 구매하는 선순환 구조가 형성되고 있다. K화장품의 글로벌 확산세가 더욱 기대된다.

미래에셋자산운용은 여름 휴가철을 맞이해 '썸머 핫 이벤트'도 진행한다. 오는 22일까지 TIGER 여행레저 ETF, TIGER 화장품 ETF 2종의 매수 조건을 충족한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품 제공한다.

미래에셋자산운용 이승원 디지털플랫폼본부장은 "중국인 단체 관광객의 무비자 입국 허용은 단순한 관광 활성화 차원을 넘어 내수 소비 진작과 함께 관련 기업 주가들에게 호재로 작용할 가능성이 크다"며 "TIGER ETF를 통해 수혜가 예상되는 국내 소비 업종에 적극적으로 투자해볼 수 있다"고 말했다.





