본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

현대차 성동지점 이정호 영업부장 23번째 '판매거장'

오현길기자

입력2025.08.13 08:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

33년간 연평균 약 152대 판매

현대자동차는 성동지점 이정호 영업부장이 '판매거장'에 등극했다고 13일 밝혔다.


현대자동차는 성동지점 이정호 영업부장(사진)이 '판매거장'에 등극했다고 13일 밝혔다. 현대차

현대자동차는 성동지점 이정호 영업부장(사진)이 '판매거장'에 등극했다고 13일 밝혔다. 현대차

AD
원본보기 아이콘

'판매거장'은 누적 판매 5000대를 돌파한 직원에게 주어지는 최고의 영예로 지금까지 승용 부문에서 22명이 이름을 올렸다.

이 부장은 1992년 입사 후 33년 동안 연평균 약 152대를 판매해 판매거장에 올랐다. 연간 120대 이상을 판매하면 선정되는 '탑 클래스'를 지난 2011년부터 지난해까지 14회 연속 달성했다. 지난 2013년 전국판매왕에 처음으로 올랐으며 2017년부터는 지난해까지 8회 연속 차지했다.


이 영업부장은 "차량 판매보다 고객과의 신뢰 관계 형성을 더욱 중요하게 생각했다"며 "고객의 말에 귀 기울여 고객 입장에서 생각하고 진심으로 소통하며 인연을 맺어온 점이 좋은 결과를 가져온 것 같다"며 말했다.


한편 현대차 는 영업 현장에서 최선을 다하는 직원의 성과와 노고를 격려하고 그 명예와 자긍심을 높이기 위해 판매 명예 포상제도를 운영하고 있다. 누계 판매 ▲2000대 달성 시 '판매장인' ▲3000대 달성 시 '판매명장' ▲4000대 달성 시 '판매명인' ▲5000대 달성 시 '판매거장'이라는 칭호와 부상을 수여한다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…한 끼 단가 1733원 김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…한 끼 단가 1733원

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

산재 엄정 대응에 中企 '살얼음판'…"정부 지원 절실"

새로운 이슈 보기