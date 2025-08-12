(재)남도장터, 한국식품안전관리인증원과 업무협약 체결

입점업체 대상 안전한 먹거리 제공 기반 마련

김경호 대표 "신뢰받는 공공유통 플랫폼 노력"

남도장터는 지난 11일 한국식품안전관리인증원과 업무협약을 체결했다. 남도장터 제공 AD 원본보기 아이콘

재단법인 남도장터(대표이사 김경호)는 지난 11일 한국식품안전관리인증원(원장 한상배)과 업무협약을 체결하고, 남도장터 입점 농특산물의 품질 향상과 안전한 먹거리 제공에 협력하기로 했다고 12일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 농어가·소상공인 및 중소 농수축산물 제조업체의 위생·안전관리 역량을 강화하고, 신뢰할 수 있는 식품 유통 환경 조성 기반을 마련한다.

한국식품안전관리인증원은 식품의약품안전처 산하의 HACCP(해썹) 인증 전문기관으로, 원재료부터 제조·가공·보존·유통·조리·소비 전 과정에서 위해 요소를 차단해 안전하고 깨끗한 식품을 공급하는 체계를 운영하고 있다.

남도장터는 이번 협약을 통해 입점업체 대상으로 ▲식품안전 교육 지원 ▲위생·품질 관리체계 구축 ▲HACCP 및 스마트HACCP 지원을 추진할 계획이다.

남도장터는 첫 협력 사업으로 12일 전남농업기술원에서 추석 명절 대비 식품위생·안전 교육을 실시했으며, 인증원 소속 심사위원이 강사로 참여해 입점업체의 위생관리 역량을 높였다.

김경호 남도장터 대표이사는 "이번 협약으로 남도장터 농특산물을 보다 안전하게 고객에게 제공할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며, "위생 및 품질관리 컨설팅과 교육을 강화해 품질과 안전에서도 신뢰받는 대표 공공 유통 플랫폼이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 남도장터는 오는 18일부터 10월 10일까지 추석 명절 기획전을 개최할 예정이다. 최대 50% 할인을 지원하는 이번 행사는 소비자의 명절 물가 부담을 완화하고, 도내 농어민의 안정적인 판로 확보와 매출 확대를 통해 지역 유통 생태계 전반의 활력을 높일 것으로 기대된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>