장수군, 어르신 건강 보호 '안전 모니터링' 강화

전북 장수군이 연일 기록적인 폭염이 지속되는 가운데 기상특보에 선제적으로 대응하며 어르신들의 건강 보호를 위해 안전 모니터링을 한층 강화했다.

군은 돌봄이 필요한 취약계층 어르신을 대상으로 '노인맞춤돌봄서비스'를 운영한다고 12일 밝혔다.

수행기관인 장수군노인장애인복지관에서 전담사회복지사 3명과 생활지원사 52명이 총 830여명의 어르신을 대상으로 전화 또는 방문을 통해 안부 확인을 실시하고 있다.

특히 지난 1일부터는 폭염이 심각해짐에 따라 노인맞춤돌봄서비스 대상자 중 집중관리 대상 어르신들 251명을 지정해 건강 모니터링을 강화하고, 주말에도 전화·방문 등 맞춤형 돌봄서비스를 제공하며 어르신들의 건강 상태를 수시로 확인하고 있다.

이와 함께 응급안전안심서비스, 관내 경로당 무더위쉼터 운영 등을 통해 어르신들이 폭염에 취약한 어르신들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 지원하고 있다.

최훈식 군수는 "폭염이 장기화되며 어르신 건강이 우려되는 시기다"며 "폭염 속 어르신들의 안전을 위해 빈틈없는 대응체계를 강화하고, 어르신 모두가 안전한 여름을 날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



