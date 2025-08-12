추격하는 中…삼성, '마이크로 RGB TV'로 프리미엄 시장 굳힌다

'마이크로 RGB TV' 제품군 첫 선

"더 작고 선명하게" 고성능 강조

1억 마이크로 LED TV 절반 가격

프리미엄 TV 시장에서 중국 기업들의 추격이 거세지자 삼성전자가 초미세 발광다이오드(LED)와 인공지능(AI) 화질 최적화 기술을 적용한 '마이크로 TV' 신제품을 내놓으며 입지 강화에 나섰다. 적·녹·청 LED를 활용한 새로운 기술과 함께 기존 마이크로 LED TV보다 가격을 절반 수준으로 낮춰 초프리미엄 시장에서 경쟁 우위를 이어가겠다는 계획이다.

삼성전자는 12일 서울 강남구에 위치한 스토어에서 기자간담회를 열고 '마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) TV'를 선보였다. 이종포 영상디스플레이사업부 개발팀 상무는 "RGB로 또 하나의 카테고리를 만들 수 있을 것으로 확신한다"며 "아주 작은 소자를 활용해 더 미세하고 정교하게 빛과 컬러를 표현하면서 더 높은 성능을 갖게 된다"고 설명했다.

이종포 삼성전자 영상디스플레이사업부 개발팀 상무가 12일 서울 강남구에 위치한 스토어 기자간담회에서 '마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) TV'를 소개하고 있다. 사진 박준이 기자.

이번 제품은 삼성전자의 첫 RGB LED TV로, 앞서 1월 CES 2025에서 시제품을 공개한 바 있다. 중국의 가전업체 하이센스도 같은 시기 '미니 RGB LED TV"를 선보이며 관심을 끌기도 했다.

마이크로 RGB TV는 115형 대형 화면에 아주 작은 RGB LED를 촘촘히 배열해 만든 RGB 컬러 백라이트를 쓴 것이 특징이다. 이 방식으로 빨강·초록·파랑 색을 각각 따로 정밀하게 조절할 수 있다. 특히 LED 칩 크기를 100마이크로미터(㎛) 이하로 줄여 색과 밝기를 더 세밀하게 표현할 수 있다고 삼성전자는 설명했다. 여기에 인공지능(AI) 기술을 적용해 영상의 화질을 실시간으로 분석하고 색감을 자동으로 맞춰준다.

최근 가전업계에서는 중국 업체들이 프리미엄 제품군까지 빠르게 공략하며 격차를 좁히고 있다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 글로벌 프리미엄 TV 시장에서 출하량 기준 1위 자리를 지켰으나, 점유율은 1년 새 11%포인트 감소했다. 반면 중국 하이센스와 TCL은 출하량이 전년 동기 대비 2배 이상 증가하며 각각 20%, 19%의 점유율을 기록했다.

삼성전자의 '마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) TV'. 사진 박준이 기자.

1억여원에 달하는 가격대로 판매 부진을 겪었던 기존 마이크로 LED TV와 비교해 절반에 달하는 가격대로 원가 혁신에도 나섰다. 마이크로 RGB TV 115형의 출고가는 4490만원이며, 한국을 시작으로 미국 등 기타 지역에서도 순차적으로 출시 예정이다.

삼성전자는 외부 인증 기관으로부터 화질의 우수성을 인증 받았다고 강조했다. 마이크로 RGB TV는 국제전기통신연합이 제정한 색 정확도를 측정하는 지표인 BT2020 면적률 100%를 달성했다. 독일 시험·인증 기관 VDE로부터 '마이크로 RGB 정밀 색상' 인증도 받았다.

손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "마이크로 RGB TV는 디스플레이 기술의 본질인 빛과 색을 가장 정교하게 제어할 수 있는 제품"이라며 "초대형·초프리미엄 시장을 중심으로 삼성전자 TV의 기술 초격차 전략을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



