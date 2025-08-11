"현보람 덕분에"…보람상조, 쿠팡플레이 '직장인들' 시즌2 PPL 화제

'현보람' 인터넷 밈이 제작 협찬으로

OTT 플랫폼 통해 MZ 고객 접점 확대

보람상조는 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌2 1화에 간접광고(PPL)로 참여했다고 11일 밝혔다.

'직장인들' 시즌2는 신동엽, 김민교, 이수지, 현봉식, 김원훈, 지예은 등 출연진이 뭉쳐 '월급 루팡과 칼퇴'를 꿈꾸는 직장인들의 현실적인 직장 생존기를 유쾌하게 그려낸 작품이다. 특히 첫 화에는 '믿고 보는 배우' 조정석이 스타 게스트로 전격 출연해 더욱 풍성한 볼거리를 제공했다.

이번 PPL은 지난 시즌1에 출연한 배우 현봉식의 본명이 '현보람'이라는 사실이 주목받으며 인터넷 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)이 된 것이 실제 제작 협찬으로 이어진 것이라고 보람상조는 설명했다.

보람상조는 이번 시즌 첫 화에서 코미디언 신동엽이 이끄는 마케팅 전문 회사 DY기획에 '젊은 세대에게도 폭넓게 소통할 수 있는 혁신적인 마케팅 전략'을 의뢰하는 콘셉트로 등장한다.

이 같은 의뢰를 받은 DY기획 직원들은 그간 장례만 한다고 여겼던 상조가 웨딩, 반려동물, 생체보석 등 다양한 서비스를 아우르는 토털 라이프케어 기업이라는 사실에 놀라움을 감추지 못했다고 전해졌다. 이후 직원들이 기상천외한 아이디어들이 쏟아내며 DY기획 특유의 유쾌한 팀워크가 본격적으로 펼쳐졌다는 후문이다.

보람상조 관계자는 "지난 시즌 현봉식 배우의 '현보람'이라는 본명이 당사 브랜드를 연상시켜 대중에게 자연스럽게 친밀감을 심어주었다"며 "이번 콘텐츠 협력을 통해 더욱 친근하고 혁신적인 방식으로 MZ세대 잠재 고객층과도 소통해 보람상조의 현대적이고 유연한 이미지가 자연스럽게 각인되기를 기대한다"고 했다.

보람상조가 참여한 '직장인들' 시즌2 첫 화는 OTT 쿠팡플레이를 통해 확인할 수 있다.





