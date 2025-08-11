멸종된 독도 강치, 애니메이션으로 부활…'강치 아일랜드' 11월 KBS2 첫 방영

경북콘진원·울릉군·서경덕 교수 협력

독도 생태·역사 담은 13부작 시리즈

독도의 상징이자 멸종된 해양 포유류 '강치'가 애니메이션 속에서 되살아난다.

경상북도와 경북문화재단 콘텐츠진흥원(이하 진흥원)은 TV 애니메이션 시리즈 '강치 아일랜드' 시즌 1이 오는 11월 4일 KBS2를 통해 처음 방송된다고 11일 밝혔다.

이번 작품은 2017년 제작된 단편 '독도수비대 강치' 이후, 독도를 주제로 한 콘텐츠의 부족을 보완하기 위해 기획됐다. 경북도와 진흥원의 지원을 받아 2023년 12월부터 제작에 돌입, 총 13편(편당 11분)의 완성도 높은 시리즈로 제작됐다.

이야기는 마법 학교를 배경으로 강치·음치·아치·이치·망치 등 다섯 마리 강치들이 독도와 바다를 지키는 '수호마법사'로 성장하는 모험담을 그린다.

특히 독도새우, 사철나무, 괭이갈매기, 섬기린초 등 독도의 실존 동식물들이 캐릭터로 등장해 생태적 다양성과 환경 보존의 중요성을 자연스럽게 전달한다. 제작진은 이를 '에듀테인먼트(교육+엔터테인먼트) 콘텐츠'로 정의하며, 어린이와 청소년의 흥미와 학습 효과를 동시에 노리고 있다.

진흥원은 울릉군과 협력해 ▲지역 캐릭터 상품 개발 ▲관광 연계 프로그램 ▲교육 교재와 등 파생사업을 구상 중이다. 또한 '경상북도 독도산업 콘텐츠 홍보대사'인 서경덕 성신여대 교수와 함께 국내외 홍보 활동에도 속도를 낼 계획이다.

서 교수는 "강치 아일랜드가 한국의 해양 영토와 환경 보존 메시지를 세계에 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이종수 진흥원장은 "마법 판타지 속에 독도의 생태와 의미를 녹여낸 만큼, 차별성과 희소성을 갖춘 해량콘텐츠가 될 것"이라며 "방송 전까지 완성도를 더욱 높여 독도의 가치와 중요성을 널리 알리겠다"고 강조했다.

'강치 아일랜드'는 11월 4일부터 매주 KBS2에서 방영되며, 이후 케이블·IPTV·OTT 등 다양한 플랫폼으로 확장될 예정이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>