본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

최신원·최지성·장충기 등 경제인 16인 광복절 사면·복권

심성아기자

입력2025.08.11 17:09

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최신원 전 SK네트웍스 회장 등 경제인 16인이 이재명 정부의 8·15 광복절 특별사면으로 남은 형기를 면제받고 복권된다. '최순실 국정농단 사태'에 연루돼 유죄 판결을 받았던 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장충기 전 미전실 차장도 복권 대상에 포함됐다.

2021년 '회삿돈 횡령·배임 혐의'를 받는 최신원 SK네트웍스 회장이 서울 서초구 중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정을 나서고 있는 모습. 연합뉴스

2021년 '회삿돈 횡령·배임 혐의'를 받는 최신원 SK네트웍스 회장이 서울 서초구 중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정을 나서고 있는 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정부가 11일 발표한 '80주년 광복절 특별 사면' 목록엔 경제인 16명이 포함됐다. 이번 특별 사면은 이재명 정부의 첫 사면으로 오는 15일 자로 발효된다.


재계 관계자는 "삼성그룹 관련 인사들이 일부 포함된 점을 감안하면 경제 기여를 기대하는 의미로 해석될 여지도 있다"고 말했다. 실제 정성호 법무부 장관은 이번 사면에 대한 이유로 "경제발전 공로가 있는 경제인과 중소기업인, 영세소상공인 등에게 경제살리기에 동참할 기회를 부여하고 민생경제 저변에 활력을 불어넣을 수 있도록 사면하기로 했다"고 밝혔다.

최 전 회장은 고 최종건 SK 창업주의 아들로, 최태원 SK그룹 회장의 사촌 형이다. 최 전 회장은 횡령·배임 혐의로 지난 5월 대법원에서 징역 2년6개월을 확정받았다. 법원은 최 회장이 개인 골프장 사업을 추진하기 위해 계열사 SK텔레시스 자금 약 155억원을 대여받은 배임 혐의 등을 유죄로 판단했다. 이번 사면으로 잔형 집행이 면제되면서 출소하게 됐다.


최 전 실장과 장 전 차장은 박근혜 전 대통령과 최순실씨(개명 후 최서원)에게 삼성 경영권 승계 및 지배구조 개편을 도와달라는 청탁을 하고 뇌물을 제공한 혐의로 2021년 징역 2년6개월을 확정받았다. 이듬해 2022년 가석방됐지만 복권되지 않았다.


'동양그룹 사태'로 기소된 현재현 전 회장도 복권된다. 현 전 회장은 2013년 동양그룹이 부도 위험을 숨기고 약 1조3000억원 규모의 계열사 단기어음(CP)과 회사채를 발행해 일반 투자자에게 피해를 준 혐의로 구속 기소됐다. 1심에서 징역 12년을 선고받았다가 2심에서 징역 7년으로 감형됐고 대법원에서 확정됐다. 현 전 회장은 형을 확정받은 이후 2016년 개인 파산했다. 지난 2021년 만기 출소했다.

박인규 전 대구은행장도 복권됐다. 박 전 행장은 직원 채용 비리에 관여한 혐의로 2018년 기소돼 징역 1년6개월을 확정받았고 지난 2019년 만기 출소했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기