"샛별배송 빛났다"…컬리, 사상 첫 반기 흑자 달성

상반기 영업익 31억원·매출 1조1595억원

2분기 기준 매출·영업익 전년比 7.4% ↑

"식품·뷰티 주력사업 성장…샛별배송 확장 등 성과"

컬리가 올해 상반기 사상 첫 반기 영업이익 흑자를 기록했다. 지난 1분기에 이어 처음으로 2분기 연속 흑자를 달성한 것이다. 회사 측은 식품, 뷰티 등 주력 사업과 신사업간 시너지를 통해 수익성을 유지하면서 외형을 확대하는 구조를 만들었다고 분석했다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 컬리의 올해 상반기 연결 기준 영업이익은 31억원으로 창사 이래 첫 반기 흑자를 기록한 것으로 잠정 집계됐다. 같은 기간 매출은 1조1595억원으로 지난해 같은 기간보다 7.6% 증가한 것으로 나타났다.

2분기 기준 매출은 5787억원, 영업이익은 13억원으로 각각 7.4% 증가한 것으로 집계됐다.

올해 상반기 상각전영업이익(EBITDA)은 161억원으로 전년 동기 대비 106.8% 늘어났다. 같은 기간 전체 거래액(GMV)은 13.6% 늘어난 1조7062억원을 기록했다.

식품, 뷰티 등 주력 사업의 성장과 함께 샛별배송 확장, 신사업 진출 등이 실적을 견인한 것으로 풀이된다. 컬리의 주력 사업군인 식품 카테고리 상반기 거래액은 전년 대비 11.5% 늘어났다. 뷰티컬리 또한 럭셔리와 인디 브랜드 수요가 지속되면서 고른 성장세를 유지했다는 게 회사 측의 설명이다.

신사업 중에서는 풀필먼트서비스(FBK) 등을 아우르는 판매자배송상품(3P) 거래액이 59.4% 늘었다. 상품 다각화와 패션, 주방용품 위주의 FBK 사업 경쟁력 강화가 주효했다. 컬리는 이달 초 FBK 경쟁력 강화를 위해 경기도 안산에 '3PL 저온센터'를 새롭게 구축했다.

지난해 샛별배송 권역을 대폭 늘린 점도 주효했다. 컬리는 지난해 2월 경주를 시작으로 포항, 여수, 순천, 광양, 광주 등 11개 지역에서 새롭게 샛별배송 서비스를 시작했다. 지난달에는 제주도 하루배송서비스를 오픈했다. 샛별배송 지역이 확대되면서 신규 고객 수도 증가했다.

컬리는 하반기부터 전사적인 AX(인공지능 전환) 본격화할 방침이다. 이를 위해 지난달 인공지능(AI) 기반의 신사업 기획을 주도할 AX센터 조직을 설립했다. AX센터는 조직 내 AI 기술의 도입과 활용을 선도하는 부서로, 일하는 방식과 서비스 가치의 혁신을 추진할 계획이다.

김종훈 컬리 경영관리총괄(CFO)은 "올해 상반기 핵심 사업 강화와 신사업 발굴에 집중한 결과 2분기 연속 흑자와 첫 반기 흑자라는 큰 성과를 이뤄낼 수 있었다"며 "영업이익을 유지하면서도 매출 성장률은 가속화 되고 있는 만큼 지금의 추세가 더욱 확장될 수 있도록 하반기에도 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



