◆국장급
▲장관정책보좌관 김정현
◆과장급 인사발령
▲관광정책국 관광산업정책관실 융합관광산업과장 김나나
[인사]문화체육관광부
2025년 08월 11일(월)
