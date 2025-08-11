본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

중증장애인 '24시간' 의료서비스 제공

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.11 11:09

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전시, 전국 최초 '의료집중형 장애인거주시설 시범사업' 선정

대전시청 전경

대전시청 전경

AD
원본보기 아이콘

중증장애인에게 24시간 의료서비스를 제공해 건강관리의 연속성을 보장해주는 '의료집중형 장애인거주시설 시범사업'에 전국 최초로 대전이 선정됐다.


대전시는 보건복지부가 주관한 '2025년 의료집중형 장애인거주시설 시범사업' 공모에 선정돼 중증장애인을 위한 24시간 의료지원 기반을 확보하게 됐으며, 지역 장애인복지서비스의 질적 도약이 기대된다.

대전시 대덕구에 위치한 중증장애인거주시설 '로뎀'이 이번 사업의 수행기관으로 선정됐으며, 총 11억 1600만 원의 예산이 투입된다. 이 예산은 간호사 4명과 생활 재활 교사 6명의 인건비, 시설 리모델링 비용, 의료 장비 구입 등에 활용될 예정이다.


2010년 개소한 '로뎀'은 30명의 입소자가 생활 중이며, 대부분이 '최중증 장애인'으로 분류된다. 이번 사업을 통해 해당 입소자들은 보다 전문적이고 안정적인 의료 돌봄을 제공받게 될 전망이다.


이장우 대전시장은 "이번 선정은 대전시가 장애인 의료복지 정책을 선도하는 새로운 출발점이 될 것"이라며 "복지와 의료가 결합한 새로운 돌봄 모델이 지역사회에 정착할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기