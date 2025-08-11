신라대, 대학혁신 '최고' 땄다… 혁신지원사업 성과평가 'S등급'

신라대학교(총장 허남식)가 대학혁신지원사업 성과평가에서 최고 등급을 거머쥐었다.

대학혁신지원사업은 양질의 대학 교육과 미래 인재 양성을 위한 사업이다. 전국 138개 대학이 참여하고 있으며 대학별 교육혁신 추진 실적과 자체 성과관리 2개의 영역을 중심으로 평가해 성과 등급이 결정된다.

이번 평가에서 신라대는 △학생 성공 선택권 확대를 위한 전공자율 선택제 운영 △진로 설계를 고려한 융합형 교육과정 및 로드맵 구축 △AI기반 통합 학습·진로 지원시스템 운영 △재학생 중도 탈락 예방을 위한 다영역 통합지원체계 △학습 경험 플랫폼(LXP) 및 적응형 학습관리시스템 개발·운영 등으로 교육혁신 성과 부문에서 'S등급'을 획득했다.

자체 성과관리 부문에서도 △자율성과지표와 교육혁신 과제 간 연계성 △성과 측정 및 환류 시스템의 체계적 운영 △효율적인 성과관리 조직 구축 △구성원 대상 성과 공유 및 소통 기반 혁신 전략 수립 등을 높이 평가받아 'A등급'을 받았다.

신라대 허남식 총장은 "이번 성과는 신라대학교 전 구성원이 함께 이룬 값진 성과이며 대학의 혁신역량과 학생 중심 교육철학이 인정받은 결과"라며 "지속 가능한 교육 혁신을 통해 미래사회가 요구하는 창의·융합형 인재를 양성하고 지역사회와 함께 성장하는 대학이 되겠다"고 힘줬다.

두 분야 모두 최고 등급을 획득한 신라대는 이번 성과를 바탕으로 유연한 학사제도와 맞춤형 진로 지원체계를 더 고도화한다는 계획이다. 또 AI·데이터 기반의 스마트 학습 생태계를 확장해 학습자 중심 교육환경을 강화하는 등 학생의 성장과 성공을 최우선으로 하는 교육혁신을 지속 추진해 나갈 계획이다.

신라대 관계자는 "지역과 함께 성장하고 글로벌 사회를 선도하는 창의·융합형 인재 양성이라는 대학의 비전을 실현하기 위해 교육혁신, 성과관리 및 학생지원 전반에 걸쳐 지속 가능한 혁신 전략을 펼치겠다"고 말했다.





