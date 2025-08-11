예스24 "새벽 4시경 랜섬웨어 공격받아...안전 위해 시스템 차단"

예스24, 랜섬웨어 공격받아

11일 새벽 공격, 안전 위해 시스템 차단

"백업 데이터로 복구는 문제 없어"

국대 최대 인터넷 서점 예스24가 해킹 피해 2달 여만에 또다시 랜섬웨어 공격을 받아 서비스 이용이 전면 중단됐다.

예스24에 따르면 11일 오전 4시30분경 랜섬웨어 공격이 발생했다. 예스24 관계자는 "랜섬웨어 공격 파악 즉시 보안을 위해 시스템을 전면 차단했다"며 "백업 시스템에는 문제가 없기 때문에 데이터 복구에는 문제가 없는 상황"이라고 설명했다.

예스24는 이날 오전부터 서비스 이용에 차질을 빚어 소비자 불편이 야기됐다. 출판사들의 재고 파악 시스템 등도 영향을 받아 이용에 불편을 겪었다.

예스24는 올해 6월9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 통신망이 마비됐으며 먹통이 된 지 닷새만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했다.

당시 예스24는 해킹당한 사실을 이용자 등에게 즉시 알리지 않았으며 한국인터넷진흥원(KISA) 등에 해킹을 당했다고 신고한 사실이 다음날 보도로 알려지고서야 해킹 피해를 공표했다.

예스24는 회원 수가 2000만명 수준인 국내 최대 규모 인터넷서점으로 도서 외에도 음반·DVD·문구 등을 취급한다. 각종 공연 관람권 거래 창구로도 활용되고 있어 서비스 중단에 따른 영향이 크다.





