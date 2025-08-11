본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

예스24 "새벽 4시경 랜섬웨어 공격받아...안전 위해 시스템 차단"

서믿음기자

입력2025.08.11 10:23

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예스24, 랜섬웨어 공격받아
11일 새벽 공격, 안전 위해 시스템 차단
"백업 데이터로 복구는 문제 없어"

국대 최대 인터넷 서점 예스24가 해킹 피해 2달 여만에 또다시 랜섬웨어 공격을 받아 서비스 이용이 전면 중단됐다.

예스24 "새벽 4시경 랜섬웨어 공격받아...안전 위해 시스템 차단"
AD
원본보기 아이콘

예스24에 따르면 11일 오전 4시30분경 랜섬웨어 공격이 발생했다. 예스24 관계자는 "랜섬웨어 공격 파악 즉시 보안을 위해 시스템을 전면 차단했다"며 "백업 시스템에는 문제가 없기 때문에 데이터 복구에는 문제가 없는 상황"이라고 설명했다.


예스24는 이날 오전부터 서비스 이용에 차질을 빚어 소비자 불편이 야기됐다. 출판사들의 재고 파악 시스템 등도 영향을 받아 이용에 불편을 겪었다.

예스24는 올해 6월9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 통신망이 마비됐으며 먹통이 된 지 닷새만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했다.


당시 예스24는 해킹당한 사실을 이용자 등에게 즉시 알리지 않았으며 한국인터넷진흥원(KISA) 등에 해킹을 당했다고 신고한 사실이 다음날 보도로 알려지고서야 해킹 피해를 공표했다.


예스24는 회원 수가 2000만명 수준인 국내 최대 규모 인터넷서점으로 도서 외에도 음반·DVD·문구 등을 취급한다. 각종 공연 관람권 거래 창구로도 활용되고 있어 서비스 중단에 따른 영향이 크다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기