본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

마이리얼트립, '현지 도우미' 시범 운영…"30분 내 韓 가이드 연결"

최호경기자

입력2025.08.11 10:15

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도쿄 통역·가이드부터 시범 도입

마이리얼트립은 자유여행자와 현지 거주 한국인을 연결하는 온디맨드 지원 서비스 '현지 도우미'의 시범 운영을 시작한다고 11일 밝혔다.


'현지 도우미'는 낯선 지역에서 도움이 필요한 여행자와 주변에 거주하는 한국인을 연결해주는 실시간 매칭 서비스다. 사전 예약 없이 요청 30분 이내에 도우미를 만날 수 있어, 통역과 지역 안내는 물론 긴급 상황 등 다양한 상황에 즉각 대응할 수 있도록 했다.

마이리얼트립은 자유여행자와 현지 거주 한국인을 연결하는 온디맨드 지원 서비스 '현지 도우미'의 시범 운영을 시작한다고 11일 밝혔다. 마이리얼트립

마이리얼트립은 자유여행자와 현지 거주 한국인을 연결하는 온디맨드 지원 서비스 '현지 도우미'의 시범 운영을 시작한다고 11일 밝혔다. 마이리얼트립

AD
원본보기 아이콘

이번 서비스는 일본의 도쿄 신주쿠구와 시부야구 지역에서 통역 및 가이드 기능을 중심으로 운영된다. 서비스는 본인 인증을 완료한 회원에 한해 해당 지역에 여행 예약 내역이 있거나 현지에서 접속한 사용자만 이용이 가능하며, 한 건당 최소 1시간부터 최대 4인까지 함께 사용할 수 있다.

현지도우미는 현지 거주 한국인을 대상으로 서류와 면접 심사를 통해 거주 기간·직업·언어 소통 능력·유사 가이드 경험 등을 기준으로 선발됐다.


마이리얼트립은 연내 구매·배달 심부름, 병원·관공서 동행, 맛집 줄서기, 짐 보관 등 기능을 추가하고, 향후 북유럽·남미·인도·이집트 등 여행 트렌드 지역을 포함한 글로벌 주요 도시로 서비스 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.


이동건 마이리얼트립 대표는 "낯선 여행지에서 도움이 필요한 한국인 여행자들이 현지에서 현지 한국인 도우미를 통해 실질적인 지원과 심리적인 안정감을 경험할 수 있도록 기획됐다"며 "베타 서비스 기간 사용자 피드백을 반영해 기능과 지역을 점차 넓혀갈 것"이라고 전했다




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기