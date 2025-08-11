한국타이어, 미래 디자이너 양성 '디자인 혁신' 가속

한국디자인진흥원 디자인 산학협력 프로젝트

한국타이어앤테크놀로지는 한국디자인진흥원과 디자인 산학협력 프로젝트 '코리아디자인멤버십 플러스'를 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.

8일 경기도 성남시 한국타이어 본사 ‘테크노플렉스’에서 열린 디자인 산학협력 프로젝트 ‘코리아디자인멤버십 플러스’ 시상식에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국타이어 AD 원본보기 아이콘

올해로 세 번째인 이 프로젝트는 '2030년 이동형 AI 시나리오'를 주제로, 미래 기술 분석과 사용 환경 예측을 통해 특정 공간에서 활용 가능한 AI 기반 이동형 제품 아이디어를 제안하는 과제가 주어졌다.

서울·경기·인천 지역 디자인 전공 대학생 27명이 총 6개 팀으로 참여, 지난 5월부터 약 13주간 한국타이어 현업 디자이너들의 멘토링과 디자인 자산을 기반으로 실제 제품 콘셉트를 기획하고 디자인을 구체화하는 실무 프로젝트를 수행했다.

지난 8일 한국타이어 본사 '테크노플렉스'에서 최종 발표와 함께 시상식이 진행됐다. 최종 우승은 주말농장에 스마트팜, 자율주행 기술을 접목하여 새로운 컨셉으로 제안한 '그린티어'조가 차지했다.

한국타이어 관계자는 "한국디자인진흥원과 지속적인 산학협력을 통해 미래 모빌리티 산업에 대한 창의적 아이디어를 발굴함과 동시에, 디자인 분야의 유망 인재들과의 교류를 강화하고 글로벌 수준의 디자인 파트너십을 넓혀갈 계획"이라고 말했다.





