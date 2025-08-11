본문 바로가기
"카카오톡·맵에서 '편의점 택배' 예약하세요…가격비교도 가능"

김보경기자

입력2025.08.11 09:21

"카카오톡·맵에서 '편의점 택배' 예약하세요…가격비교도 가능"
카카오톡과 카카오맵 애플리케이션에서 주변의 가깝고 저렴한 편의점 택배를 손쉽게 이용할 수 있게 됐다.


카카오가 카카오톡 예약하기와 카카오맵에 편의점 택배 예약 서비스를 오픈하고 택배비 할인 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다. 카카오의 다양한 서비스에 각종 생활 편의 기능들을 추가하며 이용자 편의성을 강화한다는 목표다.

이용자는 카카오톡 '더보기' 탭의 '예약하기'에서 '편의점 택배'를 선택해 GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트24 편의점 택배를 예약할 수 있다. 또한 발신자와 수신자 모두 알림톡으로 실시간 배송현황을 확인할 수 있다.


여러 편의점 브랜드의 택배비를 한눈에 비교 가능하다. 물품과 도착지 정보만 입력하면 각 편의점 브랜드별 택배비를 바로 확인할 수 있고, 내 주변에 예약 가능한 매장도 찾아볼 수 있다. 이용자는 택배비와 접근성 등을 비교해 가장 적합한 편의점을 선택하면 된다.


카카오맵 이용자도 주변 편의점을 검색하고 해당 장소의 상세 페이지에서 '택배 예약'을 선택하면, 카카오톡 예약하기의 편의점 택배 서비스를 바로 이용할 수 있다.

서비스 오픈을 기념해 이날부터 택배비 할인 프로모션도 진행한다. 프로모션 기간 동안 카카오톡 예약하기에서 편의점 일반택배를 예약할 경우, 예약 건당 세븐일레븐은 300원, GS25, CU, 이마트24는 200원을 할인받을 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
