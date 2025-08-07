전기차 배터리도 여권 만든다… 부산시, 블록체인 기반 '배터리 여권 플랫폼' 구축

부산시, 과학기술정보통신부 사업에 최종 낙점



배터리 국제 통상규제·선제 대응 데이터 관리



올해 34억6000만원 투입, 3가지 실증서비스

부산시가 블록체인 기술을 활용해 전기차 배터리의 모든 데이터를 관리하는 '배터리 여권 플랫폼' 구축에 나선다.

부산시는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 주관한 '2025년 블록체인 공공분야 집중사업' 공모에 최종 선정됐다고 7일 알렸다.

시가 제안한 '블록체인 기반 배터리 여권 플랫폼 구축' 사업이 채택되면서 배터리 전주기 데이터를 기반으로 한 순환 생태계 조성에 본격 착수하게 된다.

이번 사업은 국민 생활과 밀접한 공공서비스 영역에 블록체인 기술을 접목하는 정부 과제로 시는 지난해 11월 사업 제안 이후 두 차례 평가와 네 차례 자문을 거쳐 최종 선정됐다.

'배터리 여권 플랫폼 구축'은 블록체인 기술을 활용해 전기차 배터리의 충전·안전, 성능점검, 이력관리 등 전 주기 데이터를 수집·관리하는 시스템이다. 부산시를 비롯해 부산산학융합원, 포항시, 한국전기차산업협회, 민간사업자인 ㈜피엠그로우 컨소시엄이 공동으로 사업을 수행한다.

시는 이번 사업을 통해 지역 전기차 2500대를 대상으로 실증을 추진하고 배터리 정보 기반의 유통·거래 체계를 마련해 순환 생태계 구축에 나선다는 계획이다.

향후 시행될 유럽연합(EU)의 디지털제품여권(DPP) 등 국제 통상 규제에 대응해 배터리 이력 관리 시스템의 필요성이 커지고 있는 가운데 이번 사업은 국내 지자체 중 선도적으로 추진되는 사례다.

전기차 보급 확산에 따라 사용 후 배터리 배출량은 2025년 8000개 수준에서 2030년에는 10만개 이상으로 급증할 전망이다. 부산은 항만·물류 인프라를 기반으로 이러한 배터리 유통·거래의 중심지로 주목받고 있다.

총사업비는 34억6000만원 규모로 이 중 국비 26억원과 민간부문 8억6000만원이 투입된다. 실증 서비스는 ▲충전·안전·주차 기반 관리 ▲성능 진단 ▲전주기 이력 통합 관리로 나뉘며 배터리 정보 수집장치를 통해 확보한 데이터를 기반으로 '배터리 여권'을 발급하는 구조다.

박형준 부산시장은 "부산이 블록체인 특화도시이자 배터리 산업의 전략 거점으로 이번 사업을 통해 지역 산업의 경쟁력을 높이고 미래형 산업생태계를 주도할 수 있는 기반을 마련할 것"이라고 힘줬다.

블록체인 기반 배터리 여권 플랫폼 구축사업 서비스 개념도.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



