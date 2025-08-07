서울옥션, 한국도자재단과 온라인 경매…신진 작가 작품 35점 선봬

동시대 도자예술 조명

80~90년대생 7인 작가 작품 35점 선봬

15일 아티스트 토크, SNS서 신청 가능



서울옥션은 한국도자재단과 함께 동시대 도자예술의 새로운 가능성을 조명하는 기획 경매 'The Ceramic'을 오는 14일부터 개최한다고 7일 밝혔다. 한국도자재단이 주최하고 서울옥션이 주관하는 이번 경매는 20일까지 서울옥션 홈페이지를 통해 응찰할 수 있다.

'The Ceramic'은 서울옥션과 한국도자재단의 첫 협업 프로젝트다. 공공과 민간의 협력을 통해 현대 도자의 다층적인 가능성을 미술관과 시장에서 동시에 선보인다는 의미가 있다. 더 나아가 미술시장에서 상대적으로 주목도가 낮은 도자공예 장르에 대한 관심을 환기함으로써 국내 컬렉팅 문화를 확장하기 위해 기획됐다.

한국도자재단은 참여작가 공모를 거쳐 ▲권혜인 ▲신원동 ▲양지운▲이송암 ▲이인화 ▲임재현▲정영유 등 작가 7명을 선정했다. 참여 작가는 1980년대에서 1990년대 출생한 신진 도자 작가를 중심으로 이뤄졌다.

경매 출품작은 총 35점이다. 분청, 백자, 흑자 등 전통 도자를 현대적으로 해석한 작업부터 3D 모델링을 활용한 실험적 도자 표현까지 다양한 조형 언어를 아울러 동시대 도자예술의 다채로운 면모를 만나볼 수 있다.

경매의 프리뷰 전시는 15일부터 20일까지 서울 신사동 서울옥션 강남센터에서 진행된다. 프리뷰는 매일 오전 10시부터 오후 7시까지 진행되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다. 경매 이후에는 경기생활도자미술관기획전으로 지속된다.

프리뷰 오픈일인 15일에는 경매 참여 작가들과 직접 소통할 수 있는 아티스트 토크 행사도 마련된다. 아티스트 토크는 신청자에 한해 참석이 가능하며 서울옥션 공식 SNS에 게재된 신청 링크를 통해 8일부터 신청할 수 있다.

서울옥션 관계자는 "한국도자재단과의 첫 협업은 도자공예 장르의 지속가능한 유통 경로를 제공하고, 예술의 창작부터 소비까지 연결되는 생태계를 만들어가는 의미 있는 시도"라며 "현대 도자의 새로운 미감을 더 많은 컬렉터들이 만나고, 신진작가들에게는 새로운 관객과 연결되는 기회가 되길 기대한다"고 밝혔다.

한국도자재단 최문환 대표이사는 "이번 협업은 공공미술기관의 역할을 전시에만 한정하지 않고, 작가의 작업 세계가 보다 다양한 예술적 접점과 만날 수 있도록 그 지평을 넓히는 데 초점을 두고 있다"며 "도자 표현 방식이 빠르게 확장되고 있는 오늘날, 도자공예에 대한 감상과 인식의 지형을 더욱 풍부하게 확장하는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.







