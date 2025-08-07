전남, 교육발전특구 전국 최다 21곳…고흥·보성·완도·진도 추가 지정

교육부, 3차 시범지역 발표…전남 4개 군 포함

도-교육청 연합 추진체계·실행력 높은 평가

도교육청 "아이들 꿈 펼칠 수 있도록 지원 확대"

전남 고흥군, 보성군, 완도군, 진도군이 교육부가 지정하는 교육발전특구 3차 시범지역에 포함됐다. 이로써 전남은 전국에서 가장 많은 21개 시·군을 교육발전특구 시범지역으로 보유하게 됐다.

교육부는 지난 6일 '교육발전특구 시범지역 추가 지정' 결과를 발표하고, 고흥·보성·완도·진도 등 8개 지자체를 신규로 지정했다. 이번 지정은 지역 간 교육 격차 해소와 지역 특화 교육모델 확산을 위한 교육부의 정책 기조에 따른 것이다.

전남 고흥군, 보성군, 완도군, 진도군이 교육부가 지정하는 교육발전특구 3차 시범지역에 선정됐다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

전남에서는 이번에 지정된 4개 군 모두 지역 특성과 산업 연계 가능성을 반영한 주제를 중심으로 특구 운영계획을 수립했다.

고흥군은 '우주 시대를 열어가는 글로컬 미래교육밸리', 보성군은 '남해안 농수산 융합인재 육성의 허브', 완도군은 '바다를 품은 교육, 미래 해양산업 선도', 진도군은 '남도 문화예술·관광의 허브'를 주제로 각각 교육특구 모델을 제시했다.

앞서 전남도와 전남도교육청은 지난 6월 4개 군에 대한 통합 운영기획서를 교육부에 제출했으며, 서류 심사와 대면 평가를 거쳐 최종 선정됐다. 전남은 올해 초 1차로 7개 지역, 2차로 10개 지역이 지정된 데 이어 이번 3차에 4개 지역이 추가되며 전국 45개 시범지역 중 약 절반에 가까운 21곳이 전남에 몰렸다.

교육부는 이번 평가에서 전남이 교육발전특구의 목적에 부합하는 체계적인 계획을 수립했으며, 4개 군 간 연합형 추진체계와 지자체-교육청 간 유기적 협력 구조가 우수하다고 평가했다.

전남도교육청은 교육 사각지대 해소, 지역 맞춤형 특화 교육모델 정착, 돌봄과 교육의 통합체계 구축 등을 주요 성과로 제시하며, 향후 사업 지속성을 위한 지역 협력체계 고도화에 나설 방침이다.

김대중 교육감은 "지역의 여건을 반영한 특색 있는 교육정책으로 전남이 교육발전특구의 모범이 되도록 하겠다"며 "지역과 학교, 교육청이 함께 협력해 전남 아이들이 전남에서 꿈을 펼칠 수 있도록 더 나은 교육환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



