에이스침대, 클래식 감성 담은 '플로라' 출시

이성민기자

입력2025.08.07 08:59

풍성한 볼륨감의 세미 클래식 디자인

에이스침대는 우아하고 따뜻한 감성의 모던 클래식 침대 신제품 '플로라(FLORA)'를 출시했다고 7일 밝혔다.


플로라는 클래식한 곡선 라인과 풍성한 볼륨감이 조화를 이루는 디자인이 특징이다. 높이 1288㎜의 대형 헤드보드는 넓은 면적으로 공간의 중심을 잡아주고, 부드러운 라운드 마감과 전면의 볼륨감 있는 쿠션으로 편안한 휴식을 돕는다. 세 개의 단추가 쿠션감을 균형 있게 분산시키고 클래식한 분위기를 살리는 디자인 포인트 역할을 한다.

에이스침대 '플로라(FLORA)'. 에이스침대

컬러는 크림 코튼 패브릭과 뉴트럴 톤 컬러 조합으로 침실 공간에 따뜻하고 편안한 무드를 더하고 최근 유행하는 호텔 인테리어의 느낌까지 자연스럽게 연출한다. 헤드보드의 몰딩 라인을 따라 파이핑 디테일이 섬세하게 적용돼 고급스러움을 더하고 오랜 시간 사용해도 본래의 형태와 미감을 유지할 수 있도록 했다.

에이스침대의 독보적인 기술력이 반영된 '투 매트리스(Two Mattress)' 시스템도 적용했다. 파운데이션이 상단 매트리스에 가해지는 충격을 흡수해 흔들림을 줄이고 체압을 넓게 분산해 신체를 안정적으로 지지한다. 하중이 고르게 분산돼 매트리스가 쉽게 변형되지 않으며 프레임 내부의 공기 순환이 원활해 매트리스 오염 방지 및 위생성 향상에 효과적이다.


에이스침대 관계자는 "플로라는 세미 클래식 디자인으로 침대 하나로 침실의 전체 분위기를 반전시키는 매력이 있다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

