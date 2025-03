에스티큐브, AACR서 '대장암의 새로운 바이오마커' 발표

에스티큐브 에스티큐브 052020 | 코스닥 증권정보 현재가 6,660 전일대비 90 등락률 -1.33% 거래량 134,769 전일가 6,750 2025.03.26 10:56 기준 관련기사 에스티큐브, 대장암 1b/2상 IND 승인…바이오마커 기반 임상 본격화에스티큐브, 법차손 이슈 해결하고 신약개발 전념…"임상연구 성과 자신"에스티큐브, 대장암 1b/2상 IND 식약처 제출 전 종목 시세 보기 close 는 BTN1A1이 암의 악성도를 높이고 면역항암제 내성을 유발하는 핵심 조절 인자임을 규명하고, 이를 기반으로 항BTN1A1 면역항암요법의 폭넓은 확장 가능성을 제시했다.

26일 에스티큐브는 다음달 25~30일 미국 시카고에서 개최되는 ‘2025년 미국암연구학회 연례학술대회(AACR 2025)’에서 초록 2건을 발표한다고 밝혔다. 대장암의 신뢰도 높은 바이오마커로서 BTN1A1의 역할과 BTN1A1-YAP1 이중표적 면역항암 치료 전략에 대한 연구성과다.

첫 번째 발표주제는 ‘대장암의 바이오마커로서 BTN1A1과 YAP1의 발현 및 넬마스토바트 1b상 결과(BTN1A1 and YAP1 Expression as Biomarkers in Colon Cancer: Phase 1b Trial Results of hSTC810)’다. 넬마스토바트와 카페시타빈의 병용요법의 효과를 확인하기 위해 진행된 대장암 연구자임상 1b상에서 나타난 BTN1A1과 YAP1의 발현 양상 및 신규 바이오마커로서의 잠재력에 대해 중점 포스터 발표할 예정이다.

두 번째 발표주제는 ‘BTN1A1과 YAP1의 상호작용: 종양의 면역회피 및 치료 타깃팅의 핵심 기전(BTN1A1 and YAP1 crosstalk: A key mechanism in tumor immune evasion and therapeutic targeting)’이다. BTN1A1과 YAP1의 상호작용이 암세포 성장과 면역조절에 미치는 영향을 규명하고, BTN1A1-YAP1을 이중표적하는 차세대 면역항암 치료제 개발의 가능성을 제시한 연구다.

BTN1A1은 면역세포와 암세포에서 면역기능을 억제하는 면역관문단백질이다. YAP1은 암세포의 증식을 촉진하고 항암제 내성을 높이는 주요 인자로서 대장암, 폐암을 포함한 다양한 암종에서 관찰된다. YAP1의 과발현을 억제하면 암세포의 성장이 저해되고 항암제 민감도가 증가한다는 연구결과가 보고된 바 있다.

에스티큐브 연구진은 BTN1A1과 YAP1이 다양한 고형암에서 상호작용하며 공동 발현(co-localization)하고, YAP1이 BTN1A1 발현을 유도함으로써 면역회피 기능을 활성화시킨다는 것을 확인했다. BTN1A1은 T세포의 면역기능을 조절할 뿐만 아니라, YAP1의 발현과 활성화에도 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 에스티큐브는 3D 스페로이드 실험을 통해 대장암 세포주(넬마스토바트와 TAS-102 병용요법), 폐암 세포주(넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법)에서 치료효과를 확인했다.

유승한 에스티큐브 연구개발총괄(CSO)은 “이는 정상조직에 대한 독성이 극히 제한적인 넬마스토바트가 BTN1A1을 효과적으로 제어함으로써 암의 면역회피 기능뿐만 아니라 항암 내성까지도 극복할 수 있음을 입증한 매우 중요한 연구 성과”라며 “BTN1A1은 면역항암요법의 혁신적인 신규 타깃이자 바이오마커로서, 실제 대장암 임상 사례에서도 그 가능성을 이미 증명했다”고 설명했다.

이어 “BTN1A1 발현 양성 환자에 대한 넬마스토바트의 항암효과는 높은 객관적반응률(ORR)과 지속적인 무진행생존기간(PFS)으로 여러 임상에서 확인됐으며 넬마스토바트를 화학항암제 등 기존 표준치료에 추가하면 더욱 안전하고 근본적인 치료효과를 기대할 수 있다”며 “이는 몸 속에 숨어있거나 천천히 자라는 씨앗 암세포를 타깃하는 넬마스토바트가 빨리 자라는 암세포를 타깃하는 기타 치료법과 함께 작용해 강력한 병용치료효과를 내기 때문”이라고 말했다.

아울러 “따라서 이번 연구결과는 BTN1A1 바이오마커 기반 임상의 성공 가능성을 시사하는 매우 중요한 학술적, 임상적 근거”라며 “현재 준비 중인 대장암 임상은 BTN1A1 발현 양성 환자만을 대상으로 진행하므로 더욱 효과적인 치료 성과가 기대된다”고 말했다.

지난 20일 에스티큐브는 식품의약품안전처로부터 전이성/재발성 대장암 치료제 개발을 위한 넬마스토바트와 TAS-102, 베바시주맙 병용요법의 1b/2상 임상시험계획(IND)을 승인받았다.

TAS-102, 베바시주맙 병용요법은 3차 이상의 전이성 대장암 표준치료제 중 가장 효과적인 글로벌 표준치료제로 알려져 있다. 에스티큐브는 1b상에서 용량제한독성(DLT)을 확인한 다음 2상에서 BTN1A1 양성 환자에 대한 유효성을 확인할 계획이다.





