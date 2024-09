이노션, '주피터' 서울 첫 경매 행사에 메인 스폰서로 참여

지드래곤 애장품 전시·론칭 파티 개최

현대자동차그룹 광고 계열사 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 19,640 전일대비 20 등락률 -0.10% 거래량 853 전일가 19,660 2024.09.03 09:01 기준 관련기사 이노션 자회사, 美스윙셋과 손잡고 글로벌 콘텐츠 '수주사냥'이노션, 유럽법인 COO에 '車 마케팅 전문가' 수잔 플뤼메케 영입이노션, 2분기 영업익 367억… 전년比 12.1%↓ 전종목 시세 보기 close 은 디지털 경매 플랫폼 주피터(JOOPITER)가 서울에서 첫 개최하는 행사에 메인 스폰서로 참여한다고 3일 밝혔다.

주피터는 세계적인 프로듀서이자 가수 및 디자이너로 활동하고 있는 퍼렐 윌리엄스(Pharrel Williams)가 2022년에 설립한 글로벌 아트 콘텐츠 플랫폼이다. 예술, 디자인, 문화, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 영향력 있는 인물들의 가치 있는 소장품을 대상으로 온라인 경매를 실시한다.

이노션은 오는 5일부터 대림미술관에서 열리는 주피터의 온라인 경매 프로젝트 'Nothing But a 'G'-Thang: The Art & Archive of G-Dragon' 전시회의 파트너 스폰서로 참여한다. 해당 전시에선 국내 정상급 아티스트인 G-dragon(본명 권지용)이 커리어 전반에 걸쳐 수집한 다양한 패션 아이템과 예술 작품들을 선보인다.

이노션은 또 론칭 파티의 메인 스폰서로 참여해 경매의 흥행을 견인할 예정이다. 론칭 파티에는 주인공인 퍼렐 윌리엄스를 비롯 국내외 패션, 음악, 아트 등 다양한 분야의 VIP가 참석한다.

주피터 CEO 존 오버크(John Auerbach)는 "특히 글로벌 기업으로서 브랜드의 새로운 가치를 만드는 일에 선도적인 역할을 하고 있는 이노션과 현대 수집품의 가치를 존중하고 이를 통해 새로운 문화적 가치를 창출하고자 하는 주피터의 기업 철학이 맞닿아 있어 매우 의미 있는 협업"이라고 전했다.

이용우 이노션 대표이사는 "크리에이티브를 핵심 역량으로 갖춘 기업으로서 아티스트들의 헤리티지를 기념하는 뜻깊은 행사를 후원하게 됐다"며 "크리에이티브에는 경계가 없는 만큼, 패션을 포함한 다양한 사업 분야에서의 협업을 기대하고 있다"고 강조했다.

경매품은 오는 7일까지 서울 대림미술관에서 오프라인 전시로 만나볼 수 있으며, 정식 온라인 경매는 오는 10일까지 주피터 공식 홈페이지에서 진행될 예정이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>