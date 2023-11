“I am 공정” 조국 발언에 김정화 “뻔뻔”

"최소한의 죄의식 챙기라"

조국 전 법무부 장관이 전 펜싱 국가대표 남현희 씨 결혼 상대였던 전청조 씨 화법을 따라 해 "I am 공정, I am 법치" 등의 글을 올린 것에 대해 김정화 전 민생당 대표가 "I am 위선, I am 뻔뻔"이라며 일갈했다.

김 전 대표는 3일 페이스북 글을 통해 "'전' 법무부 장관과 '청'와대 민정수석을 역임한 '조'국"이라고 썼다. 강조한 글자를 조합하면 전청조가 된다.

그는 이어 "가벼움의 극치, SNS 중독에서 헤어나오지 못한 것인가"라면서 "남을 조롱할 입장인가. 참으로 망령된 정치 손가락"이라고 힐난했다.

김 전 대표는 "I am 거짓, I am 위선, I am 뻔뻔, I am 비리, I am 가식, I am 변명, I am 특권"이라며 "사람은 지어낸 말이 아니라, 지나온 길로 자신을 증명한다"고 했다.

또 "상대 비판보다 자아비판이 필요하지 않겠는가"라며 "최소한의 죄의식을 챙기시라. 그럴 때도 됐다"고 덧붙였다.

김정화 민생당 전 대표. 윤동주 기자 doso7@ 원본보기 아이콘

앞서 조 전 장관은 전날 오전 10시께 페이스북에 "I am 신뢰, I am 공정, I am 상식, I am 법치, I am 정의"라고 썼다.

이는 "I am 신뢰에요", "OK. 그럼 Next time에 놀러 갈게요" 등 최근 인터넷에서 유행하는 전청조 화법을 따라 한 것으로 풀이된다. 전청조

는 한국어에 서툰 유학파 행세를 하기 위해 이 같은 말투를 썼다.

하지만 여론은 들끓었다. 입시비리 등 혐의로 기소돼 현재 항소심이 진행 중인 상황에서 공정과 상식을 입에 올렸다는 것.

이를 의식한 듯 조 전 장관은 "누가 떠오르나요?"라는 문구를 덧붙여 글을 수정했다. 공정과 상식, 법치와 정의 등은 윤석열 대통령이 취임한 후 연설과 인터뷰 등에서 쓴 표현이다.

조 전 장관은 입시비리 등 혐의로 기소돼 현재 항소심이 진행 중이다. 지난 2월 1심은 그에게 제기된 혐의 13개 중 8개에 대해 유죄를 선고했다. 자녀 입시 비리 혐의의 경우 7개 중 6개를 유죄로 판단했다.

재판부는 입시비리와 관련해 조 전 장관을 향해 "대학교수 지위를 이용해 수년간 반복 범행했고 입시 공정성에 대한 신뢰를 심각하게 훼손해 책임이 무겁다"고 했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>