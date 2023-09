별장 체류 비판에 "난 집이 없어" 바이든…"그럼 홈리스냐" 역풍

사저 보안 공사로 해변 별장 체류 해명

조 바이든 미국 대통령이 주말마다 델라웨어주 레호보스 해변에 있는 자신의 별장에 체류하는 것에 대해 비판이 나오자 이를 해명하는 과정에 "나는 갈 집이 없다"고 말해 구설에 올랐다.

4일 ABC뉴스, APTN 등 외신에 따르면, 바이든 대통령은 지난 3일(현지시간) 레호보스 비치에서 기자들과 만나 "나는 휴가를 온 게 아니다"라며 "나는 갈 집이 없기 때문에(I have no home to go to) 여기에 하루 있는 것"이라고 말했다.

바이든 대통령은 지난 8월에도 레호보스 비치 별장에서 일주일간 여름휴가를 보냈다.

이어 경호를 담당하는 비밀경호국(SS)이 델라웨어주 윌밍턴에 있는 사저에 대한 보안 관련 공사를 진행하고 있다는 사실을 거론하면서 "델라웨어주에 오면 여기 말고 갈 곳이 없다"고 설명했다.

이에 기자들이 '홈리스(homeless)냐'고 묻자 바이든 대통령은 "난 홈리스가 아니다"라면서 "나는 집이 하나 있고 그 집은 매우 아름답다. 다만 진짜 집에 갈 수 없기 때문에 여기에 있는 것"이라고 재차 해명했다.

그러자 하원 법사위 소속 공화당 의원들은 '엑스'(옛 트위터)에 올린 글에서 "미국에서 약 3만명의 예비역 군인이 홈리스"라면서 "2개의 집에 더해 백악관까지 있는 조 바이든이 갈 곳이 없다고 말했다니 믿을 수 없다"고 비판했다고 의회 전문 매체 더힐이 보도했다.

레호보스 비치 별장에서 여름휴가 보낸 바이든 대통령

지난달 13일 조 바이든 미국 대통령이 델라웨어주 레호비치의 인근 주립공원에서 자전거를 타고 모습.

앞서 바이든 대통령은 지난 8월에도 레호보스 비치 별장에서 일주일간 여름휴가를 보냈다.

휴가 직후 하와이 마우이섬에서 산불 화재로 참사가 발생했으나 현장 방문 등이 지연되면서 비판을 받은 바 있다.

바이든 대통령은 또 지난달 18일 이뤄진 한미일 정상회의 후에도 캘리포니아주와 네바다주에 걸친 시에라 네바다 산맥에 자리한 관광 명소 타호호수 주변의 개인 주택을 빌려서 일주일 휴가를 보냈다.

당시 이 집이 억만장자 투자자가 소유한 것으로 알려지자 바이든 대통령 부부는 시장 가격에 맞게 돈을 내고 빌렸다는 입장을 내기도 했다.

한편, 델라웨어주의 연방 상원의원 출신인 바이든 대통령은 부통령으로 퇴임한 직후인 2017년 274만 달러(약 36억 1400만원)에 레호보스 비치에 별장을 구입한 것으로 알려졌다.









