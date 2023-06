KB證, ‘뮤즈를 만나는 시간 at the cinema’ 행사 진행

KB증권은 고객에게 특별한 이벤트로 다양한 경험을 선사하고자 거장들의 미술작품을 영화관에서 만날 수 있는 ‘뮤즈를 만나는 시간 at the cinema’ 행사를 진행했다고 15일 밝혔다.

KB증권은 고객의 투자파트너에서 문화 수요에 대한 욕구까지 만족시키는 라이프파트너로 거듭나고자 다양한 이벤트를 기획하고 있다. 그중 하나로 KB금융그룹의 VIP 고객을 모시고 메가박스 코엑스점 The Boutique관에서 ‘뮤즈를 만나는 시간 at the cinema’ 행사를 진행했다.

‘뮤즈를 만나는 시간 at the cinema’ 행사는 Museum의 어원인 ‘뮤즈’라는 단어를 활용해 영화관에서 만나는 미술관이라는 컨셉으로, 수많은 명화의 소재가 된 그리스 로마 신화의 12신에 대한 해설과 일리아드와 오디세이의 모험담을 곁들여 세계 곳곳의 흩어져 있는 유명 미술관들의 작품과 예술의 역사를 전문가의 해설과 함께 감상할 수 있는 시간으로 진행됐다.

KB증권은 이번 행사를 통해 고객들에게 박물관에서 보는 거장들의 작품을 미술사학자의 해설과 함께 거대한 스크린으로 보는 색다른 경험을 제공하고, 작품에 대해 새로운 시각으로 접근할 좋은 기회를 제공했다.

회사는 이번 행사와 동일한 콘텐츠로 직원 교육을 진행하여, 직원들의 문화 소양을 향상함과 동시에 고객과의 공감대 형성을 통하여 더욱 친밀하게 소통할 수 있도록 했다.

이홍구 KB증권 WM영업총괄본부장은 “KB증권은 고객들의 문화 수요를 충족시킬 수 있는 다채로운 프로그램을 준비 중”이라며, “앞으로 고객의 투자파트너를 넘어 평생의 라이프파트너로서 함께 하고 싶다”고 말했다.





