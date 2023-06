NH투자증권, '더 C포럼' 개최…삼성전자 등 50곳 참여

NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 9,810 전일대비 70 등락률 +0.72% 거래량 543,090 전일가 9,740 2023.06.13 15:30 장마감 관련기사 NH투자증권, 英 주식 당일 재매매 서비스 오픈한국거래소, OCIO 우선협상대상자로 NH·미래에셋證 선정[인사]NH투자증권 close 은 여의도 페어몬트 앰버서더 서울 호텔에서 국내외 주요 기관투자가를 대상으로 'THE C FORUM 2023'을 개최한다고 13일 밝혔다. 'THE C FORUM 2023'은 NH투자증권이 처음으로 선보이는 행사다.

NH투자증권은 이번 포럼을 통해 기업의 C-레벨(C-LEVEL, 분야별 최고 책임자)과 국내외 기관투자 CIO들에게 중장기 전략과 비전을 공유할 수 있는 소통의 장을 제공한다는 계획이다.

이번 콘퍼런스에는 삼성전자, LG에너지솔루션, SK하이닉스, 현대자동차, 포스코홀딩스, 네이버, 셀트리온, 현대모비스, 신한금융지주 외 주요 섹터 대표 기업 50개가 참여한다. 또 연기금, 운용사, 보험사 등 국내외 56개 투자기관에서 180여명이 참석해 C-레벨 간 기업설명회(IR) 미팅과 네트워킹의 시간을 갖는다.

NH투자증권은 'THE C FORUM 2023' 이후 C 레벨들과의 대화의 장을 매년 개최할 예정이며 금융시장의 발전을 위해 앞장선다는 계획이다.

정영채 사장은 "국내 기업 C 레벨의 중장기 전망을 들을 기회는 국내보다 해외 투자자들에게 많이 제공돼 아쉬움이 있었다"라며 "이에 국내에서도 기업의 장기적인 전망을 논의하기 위해 이번 포럼을 마련했다"고 밝혔다.

한편, NH투자증권은 2005년 이후 뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코, 런던, 싱가포르, 홍콩 등 해외 유수의 금융 Hub에서 IR 행사를 성공적으로 개최하며 글로벌 투자기관에 한국의 우량기업에 대한 이해를 증진하면서 한국 주식시장의 발전에 선도적인 역할을 담당해 왔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



