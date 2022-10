삼성창원병원 이해정 교수, 대한소아청소년과학회 ‘우수 논문상’ 수상

부모가 비만인 경우 자녀도 비만 위험성 커져



[아시아경제 영남취재본부 송종구 기자] 성균관대학교 삼성창원병원 소아청소년과 이해정 교수가 대한소아청소년과학회 추계학술대회에서 우수 논문상을 수상했다.

이번 수상은 이해정 교수의 ‘부모와 소아 비만의 세계적 관계 분석 결과(Global relationship between parent and child obesity: a systematic review and meta-analysis)’가 그 성과와 우수성을 인정받아 이뤄졌다.

이 교수는 소아 비만의 원인과 결과를 이해하고, 전 세계적으로 부모와 자녀 간 비만의 상관관계가 있는지 확인하기 위해 연구를 수행했다.

연구 결과, 과체중이거나 비만인 부모와 자녀 사이에 상당한 연관성이 있음을 발견했다. 부모와 자녀는 유전자의 약 50%를 공유하는데 부모 모두 비만인 경우, 부모 중 한 명만(아버지 또는 어머니) 비만인 경우보다 자녀의 비만 위험성이 컸다.

실제로 과체중 또는 비만 부모를 둔 어린이는 건강한 체중의 부모를 둔 어린이보다 비만일 가능성이 1.97배 높았다. 또한 아시아가 유럽이나 중동보다 부모와 자녀 간 비만 상관관계가 더 높게 나타났다. 이는 개인주의를 조장하는 서구 사회와 달리 집단주의적 가족 문화가 결합된 아시아 문화와의 차이로 해석된다.

이 교수는 “소아 비만의 위험이 부모의 체중 상태에 크게 영향을 받는다는 것을 보여줬다. 이는 곧 부모가 소아 비만 예방에 중요한 역할이 될 수 있음을 나타낸다”고 말했다.

