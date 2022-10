고려대 안산병원 임채홍 교수, 대한방사선종양학회 최우수학술상 수상

임채홍 고려대 안산병원 방사선종양학과 교수. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 김영원 기자] 고려대학교 안산병원은 방사선종양학과 임채홍 교수가 지난 13~14일 개최된 '2022 대한방사선종양학회 추계학술대회'에서 최우수 학술상(HDX 학술상)을 수상했다고 19일 밝혔다.

최우수 학술상은 작년 한 해 동안 SCI 및 SCIE 국제학술지에 발표된 주 저자 논문의 피인용지수(Impact factor)의 합 등을 평가해 주어지는 상이다. 임 교수는 2021년 총 15편의 논문(Impact factor 합계 84점)을 게재하며 수상의 영예를 안았다.

임 교수는 지난해 'Adjuvant Radiotherapy for Extrahepatic Cholangiocarcinoma: A Quality Assessment-Based Meta-Analysis(담도암의 수술 후 방사선치료의 효용에 관한 질 평가 기반 메타분석, Liver Cancer 게재)', 'Benefits of local consolidative treatment in oligometastases of solid cancers: a stepwise-hierarchical pooled analysis and systematic review(초기 전이암에서 국소 치료의 효용에 관한 근거 수준 별 메타분석, NPJ precision oncology 게재)' 등 난치의 상황에 대한 치료적 결정을 주제로 한 연구를 주로 발표했다.

임 교수는 "앞으로도 연구에 매진해 암 환우분들의 고통을 줄이고 삶의 질을 개선하는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

