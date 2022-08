누리플렉스 그룹, 메타버스 플랫폼 시장 진출 추진

[아시아경제 박형수 기자] 해외 블록체인 사업을 강화하는 누리플렉스 홀딩스가 내년 상반기 중으로 메타버스 플랫폼 서비스를 통해 시장에 진출할 계획이라 29일 밝혔다.

캐나다 밴쿠버에 있는 누리플렉스 홀딩스는 미국 누리플렉스(NuriFlex Inc.), 한국 누리플렉스(NuriFlex Co., Ltd.), 누리플렉스 AFC 카메룬 등 다양한 계열사로 구성된 누리플렉스 그룹(NuriFlex Group)의 모회사다. 누리플렉스 그룹은 기존 에너지 관리 솔루션을 기반으로 해외 시장에 진출해 입지를 다져왔다.

누리플렉스 그룹이 출시할 예정인 '누리토피아'는 일, 취미, 건강, 사교 등 인류의 보편적 생활 요소를 메타버스(가상세계) 환경 내에서 구현했다는 특징이 있다.

메타버스 내 취미, 관심사 등 목적이 유사한 사용자 간 음성, 화상, 텍스트, 애니메이션 등의 다양한 방법으로 소통하거나 활동하며 그에 따른 혜택을 제공받을 수 있다. 사업자 및 개인 간 광고, NFT 거래, 커머스 등 비즈니스 전개의 장으로도 활용할 수 있다.

누리플렉스 그룹 조송만 회장은 "메타버스 산업의 전세계적 메카인 한국에 진출하는 만큼 역동성과 몰입감에 집중해 플랫폼을 구축할 예정"이라고 말했다.

이어 "누리플렉스 그룹의 오랜 개발 노하우와 다양한 서비스와의 융합 및 통합을 통해 가장 확장된 메타버스 생태계를 만들어 나갈 것"이라고 덧붙였다.

