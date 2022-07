널디, 앱솔루트와 컬래버…티셔츠 한정판 컬렉션 선봬

[아시아경제 송승윤 기자] 에이피알의 스트릿 브랜드 널디는 글로벌 보드카 브랜드 앱솔루트와 협업한 한정판 티셔츠 컬렉션을 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 컬렉션은 총 5종의 티셔츠로 구성됐으며 널디의 시그니처 '2-LINE'과 앱솔루트 특유의 블루 컬러, 고딕 폰트 등이 어우러졌다. 널디는 이번 컬렉션을 통해 두 브랜드의 자유로운 느낌을 담아내는 데 주력했다. 슬로건인 'MAKE YOUR WAY', 'Born to MIX' 등을 활용한 트렌디한 그래픽도 들어갔다.

특히 '레이어드 로고 티셔츠'는 일루젼 기술을 응용해 티셔츠 안쪽 프린팅으로 간접 노출된 로고들의 조화가 돋보이는 제품이다. 일루젼 기술은 유리병 안에 색감 있는 로고를 배치, 제품이 병에 담겨있을 때 은은한 로고색을 띄우는 앱솔루트만의 시그니처 디자인이다. 두 브랜드가 만난다는 의미를 담은 실로 연결된 보틀 티셔츠도 있다.

널디X앱솔루트 컬래버 컬렉션은 이날부터 성수동 에스팩토리에 오픈한 '앱솔루트 홈' 2층 숍인숍에서 판매를 시작한다. 앱솔루트 브랜드 창립 144주년을 맞아 1종 당 144장만 한정 제작했다. 제품 매대 옆에는 널디의 시그니처 컬러로 준비된 빈백과 앱솔루트와 널디의 로고가 어우러진 포토월이 있는 'NERDY zone'이 마련됐다.

김병훈 에이피알 대표는 "글로벌 주류 브랜드 앱솔루트와 함께 한 이번 콜라보는 널디라는 브랜드의 진화를 의미한다"면서 "향후에도 다양한 브랜드와 추가로 협업하고 여러 세대의 목소리를 대변하는 젊고 건강한 브랜드로 거듭나 스트릿 패션의 상징으로 자리잡을 것"이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr

AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>