고대 구로병원 이재관·조현웅 교수팀, 대한암학회 우수논문상 수상

HPV 자가검사 임상 성능·진단 정확도 밝혀

"자궁경부암 자가검사 가능성 시사"

왼쪽부터 이재관·조현웅 고려대 구로병원 산부인과 교수. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 김영원 기자] 고려대학교 구로병원은 이재관·조현웅 산부인과 교수 연구팀이 지난 17일 개체된 'AOS 2022 및 제48차 대한암학회 학술대회'에서 우수논문상을 수상했다고 20일 밝혔다.

수상 논문은 '소변과 자가채취를 이용한 인유두종바이러스(HPV) 검사의 임상적 성능과 진단 정확도(Performance and Diagnostic Accuracy of Human Papillomavirus Testing on Self-Collected Urine and Vaginal Samples in a Referral Population)'를 주제로 했다.

연구팀은 자궁경부암 검사상 이상소견으로 병원에 방문한 314명의 환자를 대상으로 임상의가 채취한 자궁경부 검체와 환자가 직접 채취한 질 샘플, 소변을 이용해 고위험 HPV 검출 성능을 비교했다. 연구 결과 자가채취를 이용한 HPV 검사는 임상의가 채취한 HPV 검사와 비교했을 때 자궁경부암 전암 병변을 진단하는 데 있어 상당히 유사함을 보였다. 자가채취 소변은 임상의의 자궁경부 샘플과 비교했을 때 정확도 면에서 다소 부족한 것으로 나타났다.

연구 책임을 맡은 이재관 교수는 "해당 연구는 코로나19 대유행 이후 병원 방문이 어려운 경우 자가채취를 통한 안전한 HPV 검사 가능성을 시사한다"고 말했다. 이어 이 교수는 "자궁경부암 극복에 있어 가장 큰 걸림돌은 환자들이 쉽게 검사를 받기 어려운 환경"이라며 "병원을 찾지 않고 자가채취로 HPV 검사를 받을 수 있다면, 자궁경부암 발병률을 대폭 낮출 수 있을 것"이라고 설명했다.

논문 제1저자인 조현웅 교수는 "자궁경부암 선별검사는 암을 예방하는 데 매우 효과적임에도 불구하고 수검률이 60%를 넘지 못하고 있다"며 "이 연구 결과를 통해 자가채취를 이용한 HPV 검사가 자궁경부암을 예방하는데 널리 쓰일 수 있기를 기대한다"고 전했다.

한편 해당 연구는 보건산업진흥원의 지원을 받아 진행됐으며, 2020년 12월 '대한암학회지(Cancer Research and Treatment)'에 실렸다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr

AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>