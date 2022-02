강원산림과학연구원, '기능성 복령주 제조방법 개발' 특허 등록

연구원, "항암효과·항산화 물질 포함돼 탁월한 효능"

[아시아경제 라영철 기자] 강원도산림과학연구원은 "복령 성분이 함유된 기능성 복령주 제조방법을 연구·개발해 특허청으로부터 특허등록 결정을 받았다"고 28일 밝혔다.

복령 성분이 함유된 기능성 복령주 제조방법은 약 4년 동안의 연구·개발 과정을 거쳐, 복령 성분을 추출해 전통주 제조방법에 따른 생산된 주류를 증류시켜 이에 첨가한 기능성 복령주를 제조하는 기술이다.

연구원은 특히, "복령에는 β-pachyman, Triterpenes류 화합물인 pachmic acid, tumulosic acid와 키틴질, 단백질, 지방, 스테롤, 레시틴, 포도당, 아데닌, 리파제 등 다양한 항암효과 및 항산화 물질이 포함돼 탁월한 효능이 있다"고 설명했다.

강원도산림과학연구원은 "등록된 기능성 복령주 제조방법을 도 내 주류회사와 통상실시권 허락에 관한 협의 등 기술 이전을 통해 고부가가치 상품화에 성공할 수 있도록 추진할 예정"이라고 말했다.

