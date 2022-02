소화 불량·영양 불균형엔 효소…현대인 위한 ‘효소 식품’ 인기

[아시아경제 문혜원 기자] 최근 소화기 질환을 겪는 현대인들이 증가하면서 음식물의 소화와 영양소 흡수를 돕는 효소 제품에 소비자들의 많은 관심이 쏠리고 있다. 실제 건강보험심사평가원의 조사에 따르면 기능성 소화불량으로 병원을 찾은 환자는 2016년 60만2998명에서 2019년 70만2652명으로 해마다 꾸준한 증가세를 보이는 것으로 나타났다. 이에 업계에서는 현대인들이 간편하게 섭취할 수 있는 효소 식품을 선보이며 소비자 사로잡기에 나서고 있다.

26일 업계에 따르면 하이생의 발효현미 효소식품 ‘하이생’은 특허 받은 복합발효 기술을 통해 현미, 미강, 대두를 황국균과 유산균으로 발효시켜 발효 효율을 높이고 몸에 좋은 영양성분과 유산균의 체내 흡수를 증가시킨 것이 특징이다. 또한 당 함량이 극히 낮아 비만이나 당뇨 등의 걱정을 줄였다. 1일 2~3회 1포씩 물과 함께 꾸준히 섭취하면 소화불량이나 영양 불균형을 개선하는데 도움이 된다.

풍성한 자신감을 위한 영양성분까지 알차게 챙길 수 있는 '하이생 모락'도 눈길을 끌고 있다. 하이생 모락은 검정콩 유용성분의 체내 흡수율을 극대화한 효소식품으로 검정콩 외에도 45%의 단백질이 들어있는 맥주효모와 어성초, L-시스틴, B6, 아연 등 건강한 모발 형성에 좋다고 알려진 원료들이 최적의 비율로 배합됐다. 3mm 크기의 작은 환으로 이뤄져 목 넘김이 쉽고, 1일 1회 1포씩 물과 함께 섭취하여 간편하게 영양을 챙길 수 있다.

효소 식품이 인기를 끌자 뷰티업계에서도 이를 활용한 제품을 앞다퉈 선보이며 소비자들을 공략하고 있다. 효소의 단백질 분해 기능은 피부나 두피에 남아있는 단백질인 각질을 제거하는데 도움을 준다. 또한 기름기를 제거하는 탈지력이 뛰어나 피지 제거에도 효과적이다.

피몽쉐가 선보인 ‘아로마틱 딥 클린 마스크’는 예민한 피부의 각질과 요철을 집중적으로 케어해주는 저자극 효소 크림 마스크이다. 대부분의 효소 클렌저는 물과 함께 섞어 쓰는 가루 타입으로 사용 과정이 번거롭고 각질 제거 후 건조함까지 별도로 관리해야 하지만, 아로마틱 딥 클린 마스크는 고보습 크림 타입의 효소 클렌저로 간편하게 각질 제거부터 보습까지 한번에 해결할 수 있다.

메이베나의 ‘순수 효소 두피샴푸’는 주성분인 저분자 단백질 효소 ‘파파인’과 보습 특화 성분인 ‘아쿠아리시아’ 등을 액상화해 두피 속 노폐물과 묵은 각질까지 부드럽게 제거해주는 제품이다. 또한 특허성분인 17종 아미노산과 자연유래 계면활성제를 함유했으며 실리콘, 설페이트, 파라벤, 인공색소, 유해물질 등 5가지 무첨가 원칙으로 영유아, 임산부 등 모든 사람들이 안심하고 사용 가능하다

