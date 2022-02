장석웅 전남교육감 출판기념회 성황, 재선 도전 공식화

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 26일 순천생태문화교육원 다목적홀에서 저서 ‘스스로 길이 되는 사람들’ 출판기념회를 가졌다.

이날 출판기념회는 코로나19 방역 수칙을 철저히 준수한 가운데 오전 9시부터 오후 5시까지 저자와의 만남과 사인회, 포토타임 등을 책 전시와 함께 진행했다,

장석웅 교육감은 이번 출판기념회를 통해 제8회 전국지방동시선거에서 전남교육감 재선 출마를 사실상 공식화한 셈이다.

출판기념회장에는 전·현직 정치인들을 비롯해 2천여 명의 방문객들이 참석해 장 교육감을 축하했다.

장석웅 교육감은 “책에 실린 글들은 지난 4년간 전남교육감으로, 인간 장석웅으로 세상에 내놓은 것”이라며 “대부분 글은 아이들의 빛나는 미래를 향한 혁신의 여정에서 만난 사람들과 함께한 이야기다”고 책을 소개했다.

그의 저서 ‘스스로 길이 되는 사람들’은 제1부 ‘변화 속에서 마주한 길들’과 제2부 ‘미래 대전환의 길목에 서서’로 구분된다.

1부에서는 교사에서 교육감으로 다른 길을 걷게 되는 과정과 교육 현장의 목소리, 미래 대전환의 비전, 학교장 지도력과 학부모 역할, 학생 인권에 대한 소견을 제시했고, 환경 운동가로 잘 알려진 서한태 박사를 추모하는 글을 담았다.

2부에서는 ‘미래교육의 길잡이’, ‘더 따뜻한 혁신’ 등 전남형 미래교육을 향한 비전과 마을교육공동체 구축, 지방의회와의 협력 의지를 담았다.

장 교육감은 “도민과 교육 가족들의 소중한 부름을 받고 주민 직선 3기 전남교육감을 수행해 왔다”며 “취임 후 모든 학생이 소중하고 특별하며, 행복할 권리가 있다는 신념으로 전남교육의 변화를 위해 노력했다”고 밝혔다.

이어 “학교를 학교답게 교육을 교육답게 만드는 과정에 안으로는 기득권의 저항, 낡은 관행들이 밖으로는 코로나19 위기가 막아섰지만 포기하지 않았다. 그 결과 전남교육은 의미 있는 변화와 발전을 이뤄냈다”고 덧붙였다.

그러면서 “ 교육복지 확대, 교실 수업 혁신과 맞춤형 진로·진학지도, 미래 교육 기반 조성, 민주적 조직문화 형성, 민·관·학 거버넌스 토대 구축 등 여러 분야에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다”고 강조했다.

전교조 전국위원장을 지낸 장석웅 교육감은 민주진보교육감 전남추진위원회 단일후보로 추대된 후 지난 2018년 6월 주민직선 3기 전남교육감에 당선됐다.

