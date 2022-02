■국토교통부 <과장급 전보> ▶공항정책과장 강성습 ▶제주지방항공청장 나웅진 ▶도로관리과장 김철기 ▶공공주택본부 공공택지관리과장 배소명

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr