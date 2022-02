[아시아경제 이창환 기자] 26일 전국에서 초미세먼지가 나쁨 상태를 보이고 있다.

국립환경과학원 대기질통합예보센터는 이날 미세먼지 농도가 수도권, 강원권, 충청권, 광주, 전북, 영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'이라고 밝혔다.

다만 수도권과 충남, 전북은 밤에 일시적으로 '매우 나쁨' 수준일 것으로 전망했다.

일요일인 27일부터는 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준일 것으로 전망됐다.

국립환경과학원은 전 권역의 미세먼지 농도가 '좋음'∼'보통'으로 예상된다고 밝혔다.

