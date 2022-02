우크라 수도 키예프서 총성…"격렬한 전투 진행 중"

[아시아경제 이관주 기자] 러시아가 우크라이나 침공에 나선 3일째인 26일(현지시간) 오전 우크라니아 수도 키예프에서 격렬한 전투가 벌어지고 있다고 BBC와 CNN 등 외신들이 일제히 보도했다.

BBC는 우크라이나군 페이스북을 인용해 "아침이 되자 키예프에서 격렬한 전투가 벌어졌다고 보고됐다"고 보도했다. 키예프 정부는 앞서 성명을 통해 주민들에게 대피소에 머물고 창문이나 발코니에 접근하지 말라고 경고했다.

CNN 또한 키예프에서 여러 차례 총성이 들렸다고 보도했다. 또 우크라이나 군사당국을 인용해 키예프 서부 베레스테이스카 지역에서 러시아군의 탱크가 파괴됐다는 소식도 전했다. 우크라이나 군당국은 "승용차 2대, 탄약이 실린 트럭 2대, 대전차 미사일의 도움으로 적 탱크가 파괴됐다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr