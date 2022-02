美 "러 푸틴·외무장관 직접 제재할 것…유럽과 협력"

[아시아경제 정현진 기자] 미국이 25일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 직접 제재할 것이라고 밝혔다.

CNN방송 등에 따르면 젠 사키 미 백악관 대변인은 이날 조 바이든 미 대통령이 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 전화통화를 한 뒤 이같이 결정했다고 밝혔다. 사키 대변인은 "미국은 푸틴 대통령과 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관, 러시아 국가안보팀 멤버를 제재하는 데 그들(EU)과 함께할 것"이라면서 "더 구체적인 사항은 오늘 오후 내놓을 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.

앞서 EU와 영국은 이날 푸틴 대통령과 라브로프 장관의 EU 내 자산 동결 등을 포함하는 2차 대러 제재를 채택했다. 안나레나 배어복 독일 외무부 장관은 "우리는 푸틴의 체제를 금융·경제 측면으로 칠 뿐 아니라 권력의 핵심에 타격을 주고 있다"면서 "러시아 재벌 뿐 아니라 푸틴 대통령과 라브로프 장관을 포함한 이유"라고 말했다.

사키 대변인은 "이번 충돌이 발생하기 시작한 때부터 대통령이 가졌던 강한 의지와 원칙이 행동하게 했고 유럽 파트너들과 협력하게 한 것"이라고 말했다. EU와 함께 푸틴 대통령 등에 대한 압박을 동시에 진행해 러시아의 우크라이나 공습 기세를 꺾을 수 있도록 하겠다는 의미로 해석된다. 사키 대변인은 이번 조치가 푸틴 대통령의 이동을 제한할 수 있을 것으로 봤다.

다만 푸틴 대통령과 라브로프 장관에 대한 역내 자산 동결 조치가 실제 얼마나 타격을 줄 지는 불분명하다. 푸틴 대통령을 제재했다는 것 자체는 상징적인 조치이지만 그의 자산이 공식적으로 공개된 바 없는 데다 구체적인 정보도 많지 않아 실제 자산의 흐름을 막기 어려울 것으로 외신들은 평가했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr