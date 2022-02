"내 나라서 뭐 하는 거냐!"…무장한 러 군인에 맨몸으로 맞선 우크라 여성

[아시아경제 허미담 기자] 한 우크라이나 시민이 총을 든 러시아 군인에게 당당히 맞선 모습이 포착됐다.

지난 24일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신은 "한 우크라이나 여성의 모습이 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하고 있다"고 전했다. 이 영상은 우크라이나 남부 헤르손주의 항구도시인 헤니체스크의 한 길거리에서 촬영된 것으로 알려졌다.

영상에서 검은색 외투를 입은 한 여성은 중무장한 러시아 군인 두 명에게 다가가 "내 나라에서 뭐 하고 있느냐", "왜 우리나라에 왔냐"고 말하며 분노를 표했다.

이에 군인은 여성을 진정시키려는 듯했으나, 여성은 "당신이 죽은 뒤 우크라이나 땅에 해바라기가 자랄 수 있도록 주머니에 씨앗을 넣어 두라"고 소리친 뒤 자리를 떠났다. 해바라기는 우크라이나의 국화이며, 해바라기 씨는 우크라이나 주요 수출품 중 하나다.

이 영상은 현재 트위터에서 조회 수 200만회를 돌파하는 등 빠르게 확산하고 있다. 이를 본 세계 각국의 누리꾼들은 여성의 용기에 박수를 보내고 있다. 한 누리꾼은 "그녀의 용기가 놀랍고 부럽다. 우리는 당신을 지지한다. 우크라이나를 위해 기도하겠다"고 했다.

한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 러시아와 우크라이나의 중립국 지위에 대해 논의할 의사가 있다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 이날 텔레그램을 통한 화상 연설에서 "오늘 러시아에서 우크라이나의 중립국 지위에 대해 대화하고 싶다는 이야기를 들었다"며 "우리는 그에 대해 말하는 것이 두렵지 않다"고 말했다.

이어 "우리는 러시아가 두렵지 않으며 러시아와 대화하는 것도 두렵지 않다. 우리 국가의 안전 보장과 같은 그 어떤 것을 논의하는 것도 두렵지 않다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr